Berek czeka na ruch Nawrockiego ws. TK. Prof. Wróbel: Nie można dalej ryzykować

W Trybunale Konstytucyjnym narasta problem, który zdaniem prof. Włodzimierza Wróbla może mieć poważne konsekwencje dla funkcjonowania państwa. Sędzia Sądu Najwyższego uważa, że kryzys w TK zaszedł już zdecydowanie za daleko.

– Zdarzy się jakieś potężne wyzwanie technologiczne i wówczas bardzo jest potrzebny taki centralny organ sądowy, taki jak Trybunał Konstytucyjny, jak Sąd Najwyższy, żeby pomóc nam wybrnąć z tej sprawy. Bo to jest instrument do zajmowania się takimi najbardziej kontrowersyjnymi sytuacjami. Obawiam się, że my się zaczynamy przyzwyczajać do tego stękającego, prychającego silnika, a później, jak przyjdzie co do czego, to już trochę będzie za późno – ocenił w rozmowie z TVN24.

– Ten paraliż bardzo ważnego organu konstytucyjnego już doszedł do takiego momentu, kiedy sędziowie muszą wszelkie możliwości proceduralne wykorzystać, żeby z tej matni wyjść – dodał.

Nawrocki nie przyjął ślubowania od Berka. Sędzia SN komentuje

Jednym z problemów jest sytuacja Macieja Berka, który został wybrany przez Sejm na sędziego TK, jednak Karol Nawrocki nadal nie przyjął od niego ślubowania. Prof. Wróbel tłumaczył, że „nie potrzeba murów pałacowych do tego, żeby to ślubowanie złożyć”.

– Kancelaria Prezydenta daje zdecydowanie do zrozumienia, że coś jej się nie podoba w karierze zawodowej Macieja Berka, że to sprawdza, weryfikuje, tak jak weryfikowała życiorysy czterech sędziów, którzy do tej pory nie mogą wejść do Trybunału Konstytucyjnego – powiedział.

W rozmowie pojawił się również temat protestów, które od wielu dni trwają przed siedzibą Trybunału. – Obywatele mogą protestować w różny sposób, ale prawo ma zapewnić sędziemu Trybunału Konstytucyjnego możliwość wykonywania swoich obowiązków, więc ja sobie nie bardzo wyobrażam, że Bogdan Święczkowski stanie w tej bramie i będzie tę bramkę trzymał? – zastanawiał się prof. Wróbel pytany, o to, czy demonstracje nie uniemożliwią sędziom wykonywania obowiązków.

W opinii sędziego SN siłowe blokowanie wejścia do budynku mogłoby mieć konsekwencje prawne. – Jeżeli drzwi czy furtka będą przez kogoś blokowane przemocą, to taka osoba dopuszcza się przestępstwa. A wtedy policja musi zareagować i umożliwić sędziom wejście do budynku – wyjaśnił.

Sędzia Sądu Najwyższego odniósł się także do sposobu zarządzania Trybunałem przez Bogdana Święczkowskiego. Zgodził się z tezą, że prezes TK traktuje instytucję jak swój "prywatny folwark". – Funkcjonowanie pana pełniącego te funkcje administracyjne prezesa robi się coraz bardziej groteskowe i to jest już dostrzegalne dla bardzo wielu osób. Dzieje się coś bardzo złego w tej takiej dysfunkcji państwa w obszarze wymiaru sprawiedliwości – podkreślił ekspert.

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