„Detronizacja” Święczkowskiego? Prof. Dudek mówi wprost: Taki będzie finał

Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego powstało miasteczko namiotowe, które zrzesza osoby zaniepokojone możliwością realizacji tzw. wariantu siłowego w instytucji. O scenariusz, w ramach którego policja miałaby zablokować dostęp do siedziby obecnemu prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu, zapytaliśmy w nowym sondażu SW Research dla „Wprost”.

36,7 proc. badanych jest nastawione krytycznie, a 30,1 proc. uważa, że takie rozwiązanie byłoby dobre. 33,2 proc. respondentów nie ma zdania w sprawie.

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Miasteczko namiotowe przed Trybunałem Konstytucyjnym

Bogdan Święczkowski zostanie zatrzymany? Prof. Dudek komentuje

Głos w sprawie protestu, który odbywa się przed siedzibą TK, zabrał również prof. Antoni Dudek. – Prawda jest dzisiaj taka, że matematyczną większość w Trybunale, czyli ośmiu sędziów, ma już nowa koalicja, i jest tylko kwestią czasu, kiedy jeden czy drugi z tych sędziów starej generacji zostanie doproszony i gdzieś, czy to będzie w Kancelarii Premiera – mam nadzieję, że nie – czy w jakimś innym miejscu oni się zbiorą, ogłoszą się Zgromadzeniem Ogólnym TK, doprowadzą do detronizacji prezesa Święczkowskiego, po czym z policją po prostu go wyprowadzą z Trybunału. I taki będzie finał – prognozuje politolog w programie „Dudek o polityce” Super Expressu.

– I naprawdę tych kilkudziesięciu ludzi, bo tam jest moim zdaniem od mniej więcej 20, do w porywach 40 osób, które tam koczują, one oczywiście tego nie powstrzymają. Tylko, że to wszystko nie rozwiąże problemu sądu konstytucyjnego w Polsce – kontynuuje prof. Antoni Dudek.

Co z Bogdanem Święczkowskim? Konstytucjonalista reaguje

Sytuację Bogdana Święczkowskiego w wywiadzie dla „Wprost” komentował prof. Marek Chmaj. – Bogdan Święczkowski jest legalnym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Moim zdaniem został wybrany na prezesa Trybunału w sposób nielegalny, ponieważ w Zgromadzeniu Ogólnym, wskazującym kandydatów, brały udział osoby nieupoważnione, czyli sędziowie-dublerzy. Dlatego też podważam prezesurę Święczkowskiego, ale jednocześnie wskazuję, że jest legalnym sędzią. A takiemu sędziemu przysługuje immunitet formalny i przywilej nietykalności – mówi konstytucjonalista w rozmowie z „Wprost”.

– Dopóki sędziemu Święczkowskiemu nie zostanie uchylony immunitet i nie zostanie wydana zgoda na pozbawienie wolności, to nie można go zatrzymać, nie można mu postawić zarzutów i nie można zastosować żadnych środków zapobiegawczych, np. zakazu stawiennictwa w Trybunale. Stąd ograniczanie wolności Bogdana Święczkowskiego czy uniemożliwianie mu wejścia do siedziby Trybunału byłoby ograniczaniem niezgodnym z konstytucją, ograniczaniem jego wolności – zaznacza nasz rozmówca.

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