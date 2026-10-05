Karol Nawrocki „zablokuje” Macieja Berka w TK? Konstytucjonalista reaguje

Maciej Berek został wybrany przez Sejm na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Mimo że od tego czasu minął już miesiąc, Karol Nawrocki wciąż nie zaprosił byłego ministra ds. wdrażania polityki rządu do złożenia ślubowania.

Maciej Berek zwrócił się do prezydenta z oficjalną prośbą o wyznaczenie terminu i miejsca, gdzie zostanie mu to umożliwione. Jednocześnie kancelaria głowy państwa stoi na stanowisku, że są „gigantyczne wątpliwości” co do tego, czy Maciej Berek spełnia formalne kryteria, aby pełnić funkcję sędziego TK.

Co ze ślubowaniem Macieja Berka? Nowy sędzia TK czeka na ruch Nawrockiego

O to, czy Karol Nawrocki powinien zaprosić Macieja Berka do złożenia ślubowania zapytaliśmy prof. Marka Chmaja. – Karol Nawrocki ma taki obowiązek. Prezydent nie ma innych mechanizmów, które mógłby wykorzystać w odniesieniu do sędziego, który został wybrany przez Sejm. To właśnie Sejm weryfikuje, czy dana osoba spełnia wymogi określone w Konstytucji i w ustawi e – mówi konstytucjonalista w wywiadzie dla „Wprost”.

Powtórzę: Sejm wybiera sędziego, a prezydent ma obowiązek zaprosić go do złożenia ślubowania. Karol Nawrocki nie ma kompetencji, żeby tego odmówić. Ślubowanie najlepiej byłoby złożyć w obecności prezydenta. Jeżeli jednak nie zaprosi on sędziego do Pałacu Prezydenckiego, to wtedy sędzia jest zmuszony złożyć ślubowanie wobec urzędu prezydenta. Można je złożyć ustnie lub na piśmie – zaznacza nasz rozmówca.

Tak Berek powinien złożyć ślubowanie? Konstytucjonalista reaguje

Konstytucjonalista wskazał także, co jego zdaniem powinien zrobić Maciej Berek, jeżeli zaproszenie od prezydenta wciąż nie będzie się pojawiało. – Maciej Berek powinien pójść do siedziby prezydenta. To piękne miejsce na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, tzw. Pałac Namiestnikowski. Tam jest pomnik księcia Józefa Poniatowskiego i przed tym pomnikiem, w tych pięknych okolicznościach, mógłby złożyć ślubowanie, a jego pisemną kopię wręczyć ochronie, aby przekazała ją Karolowi Nawrockiemu. Byłby to dowód, że Maciej Berek złożył ślubowanie – proponuje prof. Chmaj.

Zachęcamy do przeczytania całego wywiadu z prof. Markiem Chmajem dla „Wprost”.

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