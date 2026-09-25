Trybunał Konstytucyjny przestał działać. „Kierowanie tam spraw nie ma już sensu”

Istotą wprowadzanego podatku od tzw. zysków nadzwyczajnych koncernów paliwowych jest to, że ma on obowiązywać od marca tego roku, czyli nie od uchwalenia tej ustawy, a od zajścia zdarzenia, od którego ustawodawca chce pobierać daninę. Na pierwszy i nawet drugi rzut oka jest to oczywiście niedopuszczalne, niezgodne z konstytucją, bo jest to działanie prawa wstecz. Wydaje się, że sprawa wymaga poważniejszego podejścia. Przede wszystkim wymaga, aby sprawnie i rzetelnie działał Trybunał Konstytucyjny.

Kabaret, a nie państwo