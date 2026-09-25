Trybunał Konstytucyjny przestał działać. „Kierowanie tam spraw nie ma już sensu”

Czy podatek od zysków nadzwyczajnych jest niezgodny z Konstytucją? Do udzielenia odpowiedzi niezbędny jest Trybunał Konstytucyjny, którego okazuje się, że nie mamy. Bo nie może zająć w tej sprawie stanowiska, nie może wydać wyroku.
Istotą wprowadzanego podatku od tzw. zysków nadzwyczajnych koncernów paliwowych jest to, że ma on obowiązywać od marca tego roku, czyli nie od uchwalenia tej ustawy, a od zajścia zdarzenia, od którego ustawodawca chce pobierać daninę. Na pierwszy i nawet drugi rzut oka jest to oczywiście niedopuszczalne, niezgodne z konstytucją, bo jest to działanie prawa wstecz. Wydaje się, że sprawa wymaga poważniejszego podejścia. Przede wszystkim wymaga, aby sprawnie i rzetelnie działał Trybunał Konstytucyjny.
Kabaret, a nie państwo
Źródło: Wprost
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