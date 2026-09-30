Matczak nie chce nominacji od Nawrockiego. „Dokonuje zamachu stanu”

Marcin Matczak nie chce przyjmować nominacji profesorskiej z rąk Karola Nawrockiego. Prawnik, który wcześniej odmówił przyjęcia nominacji od Andrzeja Dudy, dziś jeszcze ostrzej ocenia działania prezydenta.

– Już nie chcę przyjmować. Był czas, kiedy Karol Nawrocki mógł pokazać, że jest takim prezydentem, jakim powinien być – stwierdził. – Niestety, im dalej sprawuje swój urząd, tym bardziej widać, że on nie ma zdolności reprezentowania tego dobra wspólnego, o którym mówi konstytucja w art. 1., dlatego, że ewidentnie gra w jednej drużynie politycznej, jaką jest PiS, a dodatkowo łamie konstytucję i myślę, że łamie ją w sposób chyba gorszy niż prezydent Duda – ocenił w rozmowie z TVP Info.

Matczak skrytykował Nawrockiego. Chodzi o zmiany w TK

Ekspert zabrał także głos ws. impasu w Trybunale Konstytucyjnym. Zdaniem Marcina Matczaka „prezydent przekracza swoje konstytucyjne kompetencje, ingerując w kwestie dotyczące składu TK”.

– W sprawie TK tak naprawdę Karol Nawrocki dokonuje zamachu stanu, bo rości sobie prawo, by decydować, kto będzie w TK, a kto nie, chociaż on może być podsądnym tego TK – komentował ekspert. – To jest nie do pomyślenia, żeby ktoś, kto może być podsądnym, decydował o tym, kto go będzie sądził. Prezydent absolutnie nie ma do tego prawa – dodał.

Prawnik wskazywał przy tym, że „konstytucja jasno mówi, że prezydenta w ogóle nie ma w procedurze powoływania sędziów” – podkreślił.

Pat w TK. Matczak ostro o Święczkowskim

Marcin Matczak odniósł się również do Bogdana Święczkowskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego. – Absolutnie skandalem jest to, że na czele naszego najważniejszego sądu stoi człowiek który jest nie tylko politykiem, ale ciążą na nim poważne zarzuty – stwierdził. To jest ewenement w skali świata, żeby na samym szczycie najważniejszego sądu siedział ktoś, kto ma takie zarzuty – komentował w TVP Info.

Jednocześnie prawnik uważa, że samo odsunięcie Bogdana Święczkowskiego nie rozwiąże problemów TK. Jego zdaniem pomysł uchylenia immunitetu i pociągnięcia prezesa TK do odpowiedzialności może być jedynie rozwiązaniem doraźnym.

– Żeby to zrobić, nie musimy mieć kolejnego polityka w Trybunale. Musimy mieć sędziów, którzy myślą w kategoriach praworządności, a nie politycznej lojalności – powiedział. – W krótkiej perspektywie to się może zdarzyć, ale w długiej perspektywie to nie gwarantuje, że Trybunał powróci – podsumował.

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