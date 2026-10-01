Berek pominie Nawrockiego? Polacy reagują ws. ślubowania sędziego TK. Sondaż dla „Wprost”

Od czasu, kiedy Sejm zagłosował za kandydaturą Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, mijają cztery tygodnie. Wokół wspomnianego nazwiska przetoczyła się istna burza. Grzmiała nie tylko opozycja, ale także wielu ekspertów przypominało, że koalicja rządząca głosiła hasła o tym, jak ważne jest odpolitycznienie instytucji, a sama do TK zgłasza kandydaturę byłego ministra ds. wdrażania polityki rządu Donalda Tuska.

Karol Nawrocki zablokuje nowego sędziego TK? Wrze ws. Macieja Berka

Po decyzji Sejmu temat wcale się nie wyciszył. Kancelaria Prezydenta stoi na stanowisku, że są „gigantyczne wątpliwości” co do tego, czy Maciej Berek spełnia formalne wymogi, które uprawniałyby go do objęcia nowej funkcji. Z kolei Kancelaria Sejmu odpowiada, że zastrzeżenia głowy państwa nie mają podstaw w przepisach i że prezydent nie ma kompetencji, aby podważać decyzję niższej izby polskiego parlamentu w tej sprawie.

Wiadomo już, że Karol Nawrocki nie zaprosi Macieja Berka do złożenia ślubowania, dopóki nie otrzyma dokumentów, które potwierdzają wymagany staż wykonywania zawodu radcy prawnego. Z kolei sam sędzia podkreśla, że dokumenty dotyczące jego działalności zawodowej są publicznie dostępne i że przedstawił je podczas procedury sejmowej.

Berek powinien złożyć ślubowanie w Sejmie? Nowy sondaż dla „Wprost”

W najnowszym sondażu SW Research dla „Wprost” zapytaliśmy respondentów, czy uważają, że Maciej Berek powinien złożyć ślubowanie w Sejmie, w czasie uroczystości, w której nie będzie uczestniczył prezydent. Wcześniej taki wariant wybrała grupa czworga sędziów, a w konsekwencji Bogdan Święczkowski nie dopuszcza ich do orzekania.

37,8 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco, a 32,1 proc. jest przeciwko. 30,1 proc. badanych nie ma zdania w sprawie.

Te grupy uważają, że Berek powinien pominąć Nawrockiego. Szczegółowe wyniki