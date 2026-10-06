Karol Nawrocki wykonał niespodziewany ruch. Konstytucjonalista reaguje

Karol Nawrocki w wygłoszonym orędziu poinformował, że podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Prezydent zastrzegł jednocześnie, że nie wycofuje się ze swoich zarzutów dotyczących niekonstytucyjności ustawy i skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie tzw. kontroli następczej. Warto przypomnieć, że w lipcu głowa państwa zablokowała niemal identyczne przepisy.

Nawrocki podpisał ustawę paliwową i skierował ją do TK. Konstytucjonalista reaguje

Jakich konsekwencji mogą spodziewać się kierowcy, jeżeli podpisana ustawa zostanie uznana za niekonstytucyjną? Czy wrócą wyższe ceny na stacjach paliw? Dr Marcin Krzemiński zwraca uwagę, że ocenę skutków ewentualnego wyroku trzeba zacząć od samego TK.

— W jego składzie nadal zasiada dubler (osoba niebędąca sędzią), a czworo sędziów nie jest dopuszczanych do orzekania, mimo zabezpieczenia wydanego w tej sprawie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Rodzi to poważne wątpliwości co do prawidłowości funkcjonowania TK, a w konsekwencji co do tego, czy jego orzeczenia będą respektowane przez organy państwa — ocenia w rozmowie z Business Insider dr Marcin Krzemiński, konstytucjonalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

— Skierowanie ustawy do TK w trybie prewencyjnym zablokowałoby ją w praktyce ad calendas graecas, bo bez podpisu nie mogłaby wejść w życie, a TK nie jest w stanie zebrać pełnego składu, jaki jest właściwy przy takim wniosku — wyjaśnia prawnik. Jak podaje Business Insider, do rozpatrzenia wniosku o zbadanie ustawy przed podpisaniem przez prezydenta potrzebna jest decyzja 11 sędziów; a wniosek o zbadanie podpisanej już ustawy rozpatruje jedynie 5-osobowy skład.

— Podpisanie ustawy i jednoczesne zaskarżenie jej w trybie następczym oznacza, że ustawa zacznie działać, a podatek będzie pobierany. Przy obecnym stanie Trybunału wniosek w trybie następczym jest w dużej mierze nieefektywny. Moim zdaniem jest to raczej ruch o charakterze propagandowym niż realna próba wyeliminowania ustawy z porządku prawnego — mówi dr Krzemiński.

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