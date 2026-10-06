Tak Berek „ogra” Nawrockiego? Dwa scenariusze. Konstytucjonalista reaguje

Na początku września Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Mimo upływu tygodni Karol Nawrocki nadal nie przyjął ślubowania od byłego ministra ds. wdrażania polityki rządu.

Kancelaria Prezydenta stoi na stanowisku, że zachodzą „gigantyczne wątpliwości” co do tego, czy Maciej Berek spełnia formalne kryteria, aby móc objąć nowe stanowisko. Wiadomo także, że Karol Nawrocki nie zaprosi Berka do złożenia ślubowania, dopóki nie otrzyma dokumentów, które potwierdzają wymagany staż wykonywania zawodu radcy prawnego. Z kolei sam sędzia podkreśla, że dokumenty dotyczące jego działalności zawodowej są publicznie dostępne i że przedstawił je podczas procedury sejmowej.

Karol Nawrocki kontra Maciej Berek w TK. Dwa główne scenariusze w grze

Jak podaje RMF FM, najbardziej prawdopodobny jest scenariusz, który zakłada, że Maciej Berek złoży uroczyste ślubowanie w Sali Kolumnowej w Sejmie, podobnie jak wcześniej grupa sędziów, których Karol Nawrocki także nie zaprosił do złożenia ślubowania w Pałacu Prezydenckim. Z nieoficjalnych ustaleń mediów wynika, że istnieje także możliwość, że Maciej Berek złoży oświadczenie o ślubowaniu w obecności notariusza i prześle je do Kancelarii Prezydenta.

Warto podkreślić, że różnie rozumiane jest sformułowanie o złożeniu ślubowania „wobec” prezydenta. Część ekspertów mówi, że oznacza to przy fizycznej obecności prezydenta, a inni rozumieją ten zapis bardziej metaforycznie, wskazując na urząd głowy państwa.

Nawrocki zablokuje Berka w TK? Konstytucjonalista reaguje

W wywiadzie dla „Wprost” prof. Marek Chmaj wskazał, co powinien zrobić Maciej Berek, jeśli Karol Nawrocki nie zaprosi go do złożenia ślubowania. – Maciej Berek powinien pójść do siedziby prezydenta. To piękne miejsce na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, tzw. Pałac Namiestnikowski. Tam jest pomnik księcia Józefa Poniatowskiego i przed tym pomnikiem, w tych pięknych okolicznościach, mógłby złożyć ślubowanie, a jego pisemną kopię wręczyć ochronie, aby przekazała ją Karolowi Nawrockiemu. Byłby to dowód, że Maciej Berek złożył ślubowanie – stwierdził konstytucjonalista.

Zachęcamy do przeczytania całego wywiadu z prof. Markiem Chmajem.

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