Te „bezpieczniki” mają uzdrowić Trybunał Konstytucyjny. Prezes NRA reaguje

Wokół Trybunału Konstytucyjnego trwa burza, a jedną z najnowszych osi sporu jest decyzja Sejmu o wyborze Macieja Berka na sędziego TK. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w wywiadzie dla „Wprost” przeanalizował obecną sytuację i wskazał „bezpieczniki”, które mogłyby doprowadzić do uzdrowienia sytuacji.

Tak można uzdrowić sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. Prezes NRA reaguje

Przemysław Rosati stwierdził, że im dłużej analizuje to, co dzieje się w instytucji, tym bardziej jest przekonany, że tylko zmiana Konstytucji dawałaby szansę naprawienia TK. Jak to zrobić?

– W trybie opisanym w rozdziale Konstytucji, który przewiduje jej zmianę. Być może trzeba zastanowić się nad zdefiniowaniem na nowo składu Trybunału, sposobu wybierania sędziów oraz wprowadzeniem dodatkowych bezpieczników np. dotyczących weryfikacji spełnienia kryteriów formalnych przez kandydatów na sędziów TK, kwalifikowanej większości głosów, którą powinien uzyskać kandydat na sędziego, wysłuchania publicznego kandydatów i mechanizmu zapobiegającego blokowaniu wakatów – powiedział ekspert.

– Być może trzeba rozważyć to, aby w przyszłości TK składał się nie z 15, a np. 21 sędziów. To mogłoby poprawić sprawność działania Trybunału. Nie powinniśmy czekać miesiącami czy latami na orzeczenia, ponieważ Trybunał rozstrzyga przede wszystkim w zakresie obowiązujących w Polsce przepisów, więc tego rodzaju czynności orzecznicze powinny być bardziej zdynamizowane – dodał.

Przemysław Rosati wskazał także, że być może skład TK powinien być wybierany przez trzy podmioty. - Jeżeli mają robić to politycy, to można mówić o Sejmie, Senacie i prezydencie. Wtedy będzie mniejsze prawdopodobieństwo, aby to był wybór stricte jednej strony sceny politycznej. A do tego ustalić wyższą większość głosów niezbędną do dokonania wyboru sędziów TK – zaznaczył.

– Nie chodzi o to, aby po kolejnych wyborach zmieniać barwy polityczne Trybunału. Chodzi o to, aby Trybunał w przekonaniu społeczeństwa przestał mieć jakiekolwiek barwy polityczne – dodał.

Co dalej z TK? Ekspert wskazuje drogę. Jest „ale”

Dwa lata temu rząd przedstawił pakiet rozwiązań, które miały zreformować TK. Zaproponowane przepisy zakładały, że jeżeli konkretna osoba pełniła funkcję w rządzie, parlamencie lub europarlamencie, to o miejsce w Trybunale będzie mogła się starać dopiero po czterech latach od zakończenia sprawowania wspomnianych funkcji. Ostatecznie te rozwiązania nie weszły w życie.

– Można zaproponować jeszcze wiele innych bezpieczników. Ale to jest idea wymagająca zdroworozsądkowego podejścia polskich polityków do sprawy i myślenia propaństwowego, a nie stricte w kategoriach partyjnych i krótkowzrocznych, czyli dziewięcioletnich, bo tyle trwa kadencja sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli ktoś uważa, że myślenie na dziewięć lat do przodu to jest szczyt marzeń polskich obywateli, to popełnia błąd – zamyka wątek prezes NRA.

Zachęcamy do przeczytania całego wywiadu z Przemysławem Rosatim dla „Wprost”.

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