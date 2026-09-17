„Wariant siłowy” w Trybunale Konstytucyjnym? Wymowny głos Polaków. Sondaż dla „Wprost”

Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego narasta. I chociaż mogło się wydawać, że spór toczy się już na każdej możliwej płaszczyźnie, to teraz zaczęło się polityczne przeciąganie liny wokół Macieja Berka.

Paraliż w Trybunale Konstytucyjnym. Nawrocki przyjmie ślubowanie od Berka?

Decyzją Sejmu były minister ds. wdrażania polityki rządu został wybrany na sędziego TK. Jednocześnie Kancelaria Prezydenta zgłasza „gigantyczne wątpliwości” co do faktu, czy Berek spełnia formalne kryteria, aby móc objąć tę funkcję. Pojawiają się też pytania, czy Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od nowego sędziego. A jeśli tego nie zrobi, być może Maciej Berek pójdzie drogą wyznaczoną przez czterech innych sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie.

Tutaj pojawia się jednak kolejne „ale”. Prezes TK Bogdan Święczkowski uznaje, że ponieważ we wspomnianej uroczystości nie uczestniczył prezydent, to grupa sędziów nie złożyła w prawidłowy sposób ślubowania, a w konsekwencji nie jest dopuszczana do orzekania. Ten sam los może spotkać Berka.

„Wariant siłowy” w TK? Polacy zgodni. Sondaż dla „Wprost”

W ubiegłym tygodniu pojawiły się spekulacje, że do Trybunału Konstytucyjnego miałaby wejść policja, aby zablokować dostęp do siedziby obecnemu prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu. W sondażu SW Research dla „Wprost” zapytaliśmy Polaków, jak oceniają taki hipotetyczny scenariusz.