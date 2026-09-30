Szykuje się eskalacja ws. Trybunału Konstytucyjnego? „To będzie dramatyczna sytuacja”

W niedawnym sondażu SW Research dla „Wprost” zapytaliśmy Polki i Polaków, jak oceniają hipotetyczny scenariusz, zgodnie z którym do Trybunału Konstytucyjnego miałaby wejść policja i zablokować dostęp do siedziby prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu. 36,7 proc. badanych jest nastawione krytycznie, a 30,1 proc. uważa, że takie rozwiązanie byłoby dobre. 33,2 proc. respondentów nie ma zdania w sprawie.

Wariant siłowy w Trybunale Konstytucyjnym? Krzysztof Szczucki reaguje

O to, czy dojdzie do realizacji tzw. wariantu siłowego i policja wejdzie do TK, był pytany Krzysztof Szczucki. - Mam nadzieję, że nie wejdzie, bo to pogłębiłoby chaos i jakiś stan anarchii, który wokół TK trwa – niestety – od dłuższego czasu. Ale może się tak zdarzyć. Są takie głosy z okolic rządu i polityków koalicji rządzącej – i te publiczne, i te nieoficjalne, zakulisowe, o których słyszę, że może dojść do rozwiązania siłowego – powiedział na antenie RMF FM poseł Rozwoju Plus.

– To będzie dramatyczna sytuacja: i dla państwa, i dla Trybunału. Jestem zwolennikiem, i Rozwój Plus także, resetu. Będziemy ogłaszać niebawem projekt w tym zakresie. TK (należy – red.) zlikwidować i zbudować od nowa – na takich zasadach, które spowodują, że on będzie niczyj. Będzie państwa polskiego, a nie Platformy Obywatelskiej, nie PiS-u, nie Rozwoju Plus, nikogo. Ma być państwa polskiego – podsumował wątek polityk.

Policja w Trybunale Konstytucyjnym? Ekspert przestrzega

Do sprawy w wywiadzie dla „Wprost” odniósł się także prof. Marek Chmaj. – Normalizacja sytuacji w TK powinna nastąpić metodami prawnymi. Metody te polegają na wykorzystaniu przepisów, czyli opierają się na sile argumentów prawnych, a nie na argumencie siły – stwierdził konstytucjonalista.

– Jeżeli więc policja wkroczyłaby do siedziby instytucji, to tylko w sytuacji, kiedy w Trybunale byłoby popełniane przestępstwo. Ale jednocześnie wykorzystanie argumentu siły, czyli służb mundurowych do tego, aby kogoś z TK wyprowadzić lub wprowadzić, nie byłoby dobre dla renomy samego Trybunału – zaznaczył prof. Chmaj.

Zachęcamy do przeczytania całego wywiadu z prof. Markiem Chmajem.

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