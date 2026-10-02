Wojna o Trybunał Konstytucyjny. „Trump na pewno by tego tak nie zostawił”

Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego powstało miasteczko namiotowe, które zrzesza osoby zaniepokojone możliwością realizacji tzw. wariantu siłowego w instytucji. Kilka dni temu tę grupę odwiedził prezes Prawa i Sprawiedliwości. — Chodzi o to, żeby opór miał charakter społeczny, żeby było jak najwięcej osób, jak najwięcej parlamentarzystów — apelował. Jak ocenił Jarosław Kaczyński, celem Donalda Tuska jest „przejęcie” TK.

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Miasteczko namiotowe przed Trybunałem Konstytucyjnym

Walka o Trybunał Konstytucyjny. „Trump na pewno by tego tak nie zostawił”

O tym, dlaczego prezes PiS wybrał się przed budynek Trybunału, opowiedział jeden z posłów wspomnianej partii. – Był tam i pewnie nieraz jeszcze będzie. Ludzi, którzy tam protestują, trzeba podtrzymać na duchu, pokazać, że warto tam być — mówi Onetowi. W jego ocenie, jeżeli koalicja rządząca pod przywództwem Donalda Tuska zdecydowałaby się na tzw. wariant siłowy, to na ulice wyjdą setki tysięcy Polaków.

– To może być moment krystalizacji oporu przeciwko Tuskowi, może mieć taki skutek, że cała prawica się przy tym skupi – analizuje. W ocenie polityka PiS, gdyby wspomniany scenariusz został wprowadzony w życie, sprawa odbiłaby się głośnym echem także poza granicami Polski. – Trump na pewno by tego tak nie zostawił. Nie twierdzę, że na Tuska czeka cela obok celi Maduro, ale to nie jest tak, że coś takiego przechodzi bez echa — prognozuje.

Wariant siłowy to blef? „To nie przejdzie”

Inny rozmówca z PiS uważa, że nie dojdzie do siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. – Tusk może sobie pogadać, ale się na trybunał nie zamachnie. Bo wie doskonale, że jakby to zrobił i wepchnął tego Berka tam na siłę, z policją, to my byśmy mu ten TK do zera sprowadzili. Oczywiście, jak już wygramy wybory – komentuje kolejny polityk.

– To nie przejdzie. To nie jest zajęcie telewizji, jak w afrykańskim państwie. To jest trybunał, emanacja władzy sądowniczej. Obok prezydenta świętość, majestat. Jak Tusk się na to zamachnie, to będzie miał wojnę – podsumowuje informator Onetu.

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