Manifestacja w Warszawie. Sakiewicz wzywa do obrony TK. „Złodzieje wolności”

W piątek 18 września przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie odbywa się demonstracja. „Dziś cała Polska o godzinie 17:00 spotyka się pod Trybunałem Konstytucyjnym. Musimy obronić suwerenność Polski!” – napisał Tomasz Sakiewicz na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Manifestacja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Sakiewicz grzmi

Prezes Telewizji Republika był również obecny na miejscu. – Wolność smakuje najlepiej wtedy, kiedy się o nią walczy. A Polska jest najpiękniejsza, kiedy potrafi walczyć o wolność. Nie ma Polaków piękniejszych, nie ma narodu piękniejszego, kiedy walczymy o wolność. Dzisiaj w tej Konstytucji, nawet niedoskonałej, nawet koniecznej do poprawy, bronimy tego, co jest w niej najcenniejsze: wolności, niepodległości, przywiązania do najbardziej podstawowych wartości – mówił do zgromadzonych Sakiewicz.

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Miasteczko namiotowe przed Trybunałem Konstytucyjnym

– Bo oni nie idą po Trybunał, oni nie idą po Konstytucję, oni idą po naszą wolność. Złodzieje wolności przyszli, żeby (...) napaść na nas i ukraść to, co jest w nas najważniejsze i najcenniejsze. Chcą nam ukraść wolność. I dzisiaj trzeba obronić polską wolność, polską niepodległość – kontynuował.

– Dlatego uderzają w Trybunał, bo stoi na straży tych wolności, bo mówi, że polska Konstytucja jest oparta na wolności i niepodległości. Ale też dlatego uderzają w Republikę, bo nie potrafią sobie poradzić z tym, że ktoś bez zgody władzy, bez zgody reżimu, bez pozwolenia tych, którzy chcą nam ukraść wolność, potrafi mówić i myśleć to, co zechce. Nie da się ukraść wolności, póki o nią walczymy – podkreślał Sakiewicz. Prezes TV Republika apelował do Polaków o mobilizację – organizację i uczestniczenie w dyżurach przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

„Wariant siłowy” w TK? Polacy zabrali głos w sondażu

W ubiegłym tygodniu pojawiły się spekulacje, że może zostać przeprowadzony tzw. wariant siłowy, a policja może nie dopuścić Bogdana Święczkowskiego do siedziby TK. W sondażu SW Research dla „Wprost” zapytaliśmy Polaków, jak oceniają taki hipotetyczny scenariusz.

36,7 proc. badanych jest nastawione krytycznie, a 30,1 proc. uważa, że takie rozwiązanie byłoby dobre. 33,2 proc. respondentów nie ma zdania w sprawie.

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