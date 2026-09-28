Zełenski ma poważny problem? Nowy sondaż pokazuje nastroje Ukraińców
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Zełenski ma poważny problem? Nowy sondaż pokazuje nastroje Ukraińców

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Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski Źródło: president.gov.ua
Nowy sondaż pokazuje, co najbardziej niepokoi Ukraińców. Jak się okazuje, działania wojenne ze strony Rosjan wcale nie są na pierwszym miejscu.

Badanie przeprowadzone przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KIIS) między 12 a 21 września pokazuje, że 72 proc. respondentów przypisuje Wołodymyrowi Zełenskiemu osobistą odpowiedzialność polityczną za korupcyjne działania ludzi z jego otoczenia. 25 proc. badanych nie zgodziło się z takim stwierdzeniem, a 3 proc. nie miało zdania.

Sondaż. Korupcja większym zagrożeniem w Ukrainie niż wojna?

KIIS zwraca przy tym uwagę na znaczenie użytego w pytaniu określenia „osobista odpowiedzialność”. Według instytutu badani odnosili je przede wszystkim do odpowiedzialności politycznej przywódcy za działania osób, które z nim współpracują. Wyniku nie należy więc traktować jako twierdzenia, że sam prezydent uczestniczył w działaniach korupcyjnych.

W tym samym badaniu 50 proc. Ukraińców wskazało korupcję w administracji jako problem, który obecnie najbardziej ich niepokoi. Na drugim miejscu znalazły się masowe rosyjskie ataki rakietowe i dronowe: wskazało je 40 proc. respondentów.

30 proc. ankietowanych wymieniło nieprofesjonalizm i niekompetencję władz, 28 proc. niskie wynagrodzenia i emerytury, 24 proc. działalność komisji wojskowych, a 21 proc. sytuację na froncie. Respondenci mogli wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi.

KIIS zwraca uwagę, że po połączeniu odpowiedzi dotyczących wojny — rosyjskich ataków i sytuacji na froncie — wskazało je łącznie 53 proc. badanych. Z kolei korupcję i niekompetencję władz wymieniło 64 proc. respondentów.

To nie pierwszy raz, gdy korupcja wysuwa się na pierwszy plan. W kwietniu 54 proc. Ukraińców uważało ją za większe zagrożenie dla państwa niż rosyjska wojna, którą wskazywało 39 proc. Wcześniej w tym roku proporcje były odwrotne: 65 proc. badanych uznawało wojnę i związane z nią problemy za największe wyzwanie dla Ukrainy, a 29 proc. wskazywało korupcję.

Ukraina. Kolejne afery w otoczeniu Zełenskiego

Wyniki sondażu pojawiają się w czasie kolejnych śledztw dotyczących korupcji na wysokich szczeblach ukraińskiej administracji. Jedna z głośniejszych spraw dotyczyła Prokuratury Generalnej.

We wrześniu NABU i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna poinformowały o rozbiciu grupy, która miała zapewniać ochronę nielegalnym call center i prać pochodzące z tego procederu pieniądze. Według śledczych organizacją miał kierować jeden z szefów struktur Prokuratury Generalnej. W ramach operacji przeszukano również pomieszczenia wykorzystywane przez ówczesnego prokuratora generalnego Rusłana Krawczenkę. Ostatecznie we wrześniu złożył rezygnację ze stanowiska.

Jeszcze większe emocje wywołało śledztwo dotyczące ukraińskiej energetyki. W listopadzie 2025 roku NABU i SAPO ujawniły działalność organizacji, która — według śledczych — miała wpływać na funkcjonowanie strategicznych przedsiębiorstw państwowych, w tym Enerhoatomu, uzyskiwać nielegalne korzyści i prać pieniądze. W ramach operacji „Midas” zatrzymano pięć osób, a siedmiu podejrzanym przedstawiono zarzuty.

Kilka miesięcy później przekazano, że wśród nowych podejrzanych znalazł się m.in. były minister energetyki, któremu zarzucono m.in. udział w organizacji przestępczej i pranie pieniędzy. Według śledczych w ramach procederu przez zaufaną osobę miało przepłynąć ponad 112 mln dolarów w gotówce.

Wątek energetyczny dotknął również byłego szefa Biura Prezydenta Andrija Jermaka. Jest on podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie pieniędzy, a śledztwo wiąże sprawę z biznesowym partnerem Wołodymyra Zełenskiego, Timurem Mindiczem.

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Źródło: The Kyiv Independent