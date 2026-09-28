Zełenski ma poważny problem? Nowy sondaż pokazuje nastroje Ukraińców

Badanie przeprowadzone przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KIIS) między 12 a 21 września pokazuje, że 72 proc. respondentów przypisuje Wołodymyrowi Zełenskiemu osobistą odpowiedzialność polityczną za korupcyjne działania ludzi z jego otoczenia. 25 proc. badanych nie zgodziło się z takim stwierdzeniem, a 3 proc. nie miało zdania.

Sondaż. Korupcja większym zagrożeniem w Ukrainie niż wojna?

KIIS zwraca przy tym uwagę na znaczenie użytego w pytaniu określenia „osobista odpowiedzialność”. Według instytutu badani odnosili je przede wszystkim do odpowiedzialności politycznej przywódcy za działania osób, które z nim współpracują. Wyniku nie należy więc traktować jako twierdzenia, że sam prezydent uczestniczył w działaniach korupcyjnych.

W tym samym badaniu 50 proc. Ukraińców wskazało korupcję w administracji jako problem, który obecnie najbardziej ich niepokoi. Na drugim miejscu znalazły się masowe rosyjskie ataki rakietowe i dronowe: wskazało je 40 proc. respondentów.

30 proc. ankietowanych wymieniło nieprofesjonalizm i niekompetencję władz, 28 proc. niskie wynagrodzenia i emerytury, 24 proc. działalność komisji wojskowych, a 21 proc. sytuację na froncie. Respondenci mogli wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi.

KIIS zwraca uwagę, że po połączeniu odpowiedzi dotyczących wojny — rosyjskich ataków i sytuacji na froncie — wskazało je łącznie 53 proc. badanych. Z kolei korupcję i niekompetencję władz wymieniło 64 proc. respondentów.

To nie pierwszy raz, gdy korupcja wysuwa się na pierwszy plan. W kwietniu 54 proc. Ukraińców uważało ją za większe zagrożenie dla państwa niż rosyjska wojna, którą wskazywało 39 proc. Wcześniej w tym roku proporcje były odwrotne: 65 proc. badanych uznawało wojnę i związane z nią problemy za największe wyzwanie dla Ukrainy, a 29 proc. wskazywało korupcję.

Ukraina. Kolejne afery w otoczeniu Zełenskiego

Wyniki sondażu pojawiają się w czasie kolejnych śledztw dotyczących korupcji na wysokich szczeblach ukraińskiej administracji. Jedna z głośniejszych spraw dotyczyła Prokuratury Generalnej.

We wrześniu NABU i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna poinformowały o rozbiciu grupy, która miała zapewniać ochronę nielegalnym call center i prać pochodzące z tego procederu pieniądze. Według śledczych organizacją miał kierować jeden z szefów struktur Prokuratury Generalnej. W ramach operacji przeszukano również pomieszczenia wykorzystywane przez ówczesnego prokuratora generalnego Rusłana Krawczenkę. Ostatecznie we wrześniu złożył rezygnację ze stanowiska.

Jeszcze większe emocje wywołało śledztwo dotyczące ukraińskiej energetyki. W listopadzie 2025 roku NABU i SAPO ujawniły działalność organizacji, która — według śledczych — miała wpływać na funkcjonowanie strategicznych przedsiębiorstw państwowych, w tym Enerhoatomu, uzyskiwać nielegalne korzyści i prać pieniądze. W ramach operacji „Midas” zatrzymano pięć osób, a siedmiu podejrzanym przedstawiono zarzuty.

Kilka miesięcy później przekazano, że wśród nowych podejrzanych znalazł się m.in. były minister energetyki, któremu zarzucono m.in. udział w organizacji przestępczej i pranie pieniędzy. Według śledczych w ramach procederu przez zaufaną osobę miało przepłynąć ponad 112 mln dolarów w gotówce.

Wątek energetyczny dotknął również byłego szefa Biura Prezydenta Andrija Jermaka. Jest on podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie pieniędzy, a śledztwo wiąże sprawę z biznesowym partnerem Wołodymyra Zełenskiego, Timurem Mindiczem.

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