Doda i prof. Środa na „wielkiej manifestacji”. Minister ma zamknąć się w klatce?

Protest pod hasłem „Nie dla klatek” zapowiedziano na niedzielę 4 października. Przed Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie zebrać mają się przeciwnicy proponowanego przez ten resort rozwiązania.

Klatki zamiast łańcuchów? Protest w Warszawie w obronie psów

„4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. Zamiast świętować, wychodzimy na ulice, by powiedzieć głośne NIE projektom przepisów, które legitymizują zamykanie psów w ciasnych klatkach. Zadbajmy o realną ochronę naszych czworonożnych przyjaciół” – czytamy na facebookowym profilu Fundacji Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Ex Lege.

Nowelizację ustawy o ochronie zwierząt przyjęto w lipcu tego roku. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 28 lipca 2027 roku.

„Zamienić łańcuch na ciasną klatkę? Nigdy się na to nie zgodzimy” – podkreślają aktywiści, którzy wybierają się na warszawski protest. Wśród nich ma znaleźć się m.in. gwiazda muzyki pop, Dorota „Doda” Rabczewska. We wpisie na Facebooku temat poruszyła też popularna filozof etyki, prof. Magdalena Środa.

Prof. Środa sugeruje ministrowi, by sam zamknął się w klatce

„Ministerstwo Rolnictwa (PSL) wymyśliło, że zamiast łańcuchów będzie się zamykało psy w klatkach od 2 metrów do 10 metrów (dla tych największych). Polecam panu ministrowi, jako temu nie najwyższemu, by sam zamknął się na przestrzeni 4 metrów i spróbował tak przetrwać jakiś czas” – pisała Środa.

„Będzie trudno, ale nie tak jak psom, które potrzebują przestrzeni, wolności i troski. Jutro (4.10): Wielka manifestacja »Nie dla klatek dla psów«. Spotkanie pod Ministerstwem Rolnictwa na ul. Wspólnej 30 o 13:00 godz”. – dodawała, aktywizując internautów do udziału w proteście.

Prof. Środa krytycznie także o polowaniach

Prof. Środa w ciągu ostatnich godzin aktywna była też w innym temacie, związanym z prawami zwierząt. „Nie jestem w stanie zrozumieć jak można tolerować w cywilizowanym kraju (a może nie?) mordowanie dla przyjemności zwane łowiectwem i całą tę szajkę układów (politycy, księża, prokuratorzy, ministrowie, policjanci), która mordów (również na ludziach) chroni i raduje się nimi. To więcej niż mafia; wspierające się środowisko zabójców i szkodników ekologicznych groźne dla wszystkiego co żyje, w tym ludzi” – pisała.

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