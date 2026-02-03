Doda i Stanowski spotkali się z Nawrockim. Wiemy, o czym rozmawiali

Karol Nawrocki zorganizował w Pałacu Prezydenckim spotkanie w sprawie sytuacji zwierząt w patoschroniskach. Spotkanie zorganizowano w odpowiedzi na niepokojące doniesienia o dramatycznych warunkach, w jakich przebywają zwierzęta w schroniskach w Bytomiu i Sobolewie. Przez lata miało dochodzić tam do rażących zaniedbań i niedopuszczalnego traktowania zwierząt. W tym kontekście rozmawiano o sytuacji prywatnych schronisk dla zwierząt w Polsce i propozycjach zmian w trosce o ich podopiecznych – przekazała Kancelaria Prezydenta.

W rozmowach oprócz Karola Nawrockiego i jego żony Marty Nawrockiej wzięli udział Dorota Rabczewska, poseł Lewicy Łukasz Litewka oraz Krzysztof Stanowski. W spotkaniu uczestniczyła również Nina Nawrocka, siostra prezydenta.

Na razie nie wiadomo, czy rozmowy w Pałacu Prezydenckim przyczynią się do poprawy losu zwierząt w schroniskach. KPRP w komunikacie przekazała, że Karol Nawrocki z uwagą wysłuchał postulatów przedstawianych przez rozmówców. Wśród najważniejszych spraw wymieniono m. in. propozycję podwyższenia kar za znęcanie się nad zwierzętami oraz odbieranie praw do posiadania zwierząt sprawcom takich czynów – czytamy.

Dzień wcześniej Dorota Rabczewska spotkała się z Waldemarem Żurkiem. Piosenkarka przedstawiła ministrowi sprawiedliwości listę propozycji dotyczących poprawienia dobrostanu zwierząt w Polsce. Moje postulaty zostały wysłuchane z wielkim zaangażowaniem i zrozumieniem przez Waldemara Żurka – podkreśliła Doda po spotkaniu.

Wspomniane przez Dorotę Rabczewską postulaty to podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami, szkolenia sędziów i prokuratorów w kontekście zasądzania kar oraz odbieranie sadystom praw do posiadania zwierząt, nie czasowe, ale na zawsze.

