TVN zmieni właściciela. Wymowna reakcja polityków PiS

Przełomowa transakcja na rynku medialnym. Firma Paramount Skydance chce kupić koncern Warner Bros. Discovery (właściciela m.in. stacji TVN) za około 110 miliardów dolarów. Umowa została już podpisana, ale jej sfinalizowanie potrwa jeszcze wiele miesięcy, ponieważ musi przejść procedury regulacyjne.

Na razie nie wiadomo, jakie losy czekają stację TVN. W 2024 roku rząd wpisał komercyjne telewizje TVN oraz Polsat na listę spółek pod ochroną.

TVN zmieni właściciela. Tak reagują politycy PiS

Mimo braku konkretnych decyzji część prawicowych komentatorów już spekuluje o możliwych zmianach w stacji, a nawet o odejściach dziennikarzy. Takie opinie pojawiają się głównie dlatego, że rodzina Ellisonów – właściciele Paramount Skydance – ma bliskie relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

– Nie chodzi o to żeby stworzyć z TVN propisowską telewizję. Chodzi o to, aby powstała telewizja obiektywna. Niektóre media w Polsce w tym TVN, bezpodstawnie atakują naszą partię. Jeśli będzie nowy kierunek zmian w TVN, to będzie zadowolenie – ocenił na łamach „Faktu” jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości.

– Rozmawiam z ludźmi i jest nadzieja, że TVN znormalnieje – dodał inny. Na uwagę, że media nie działają na zlecenie polityków i muszą być krytyczne wobec ich działań odparł, że „merytoryczna krytyka z troski o państwo jest potrzebna, ale tu chodzi o atak na PiS”. – Jak rządziliśmy, to ataki były jeszcze większe – stwierdził.

Wymowny wpis zamieścił w mediach społecznościowych Dariusz Matecki. Poseł PiS zasugerował, że dziennikarze TVN po zmianie właściciela będą musieli szukać nowej pracy.

TVN z nowym właścicielem. Stacja zmieni profil?

Głos zabrała także Ewa Zajączkowska-Hernik. Europosłanka Konfederacji wspomniała, że „oferta Paramount Skydance przebiła ofertę Netfliksa i była faworyzowana przez administrację Donalda Trumpa, a sam prezydent USA powiedział, że transakcja powinna doprowadzić również do zmiany właściciela CNN”. „Zupełnie nie rozumiem skąd te nerwy po stronie całej koalicji Tuska, a wy?” – ironizowała polityczka.

Eksperci jednak studzą te emocje. – Wielomiliardowych transakcji nie robi się po to, aby niszczyć to, co się przejmuje – tłumaczył „Rzeczpospolitej” prof. Tadeusz Kowalski. – Przy każdej tak dużej transakcji, szczególnie na rynku mediów, istotne są czynniki polityczne. Ale to nie jest tak, że Trump każe zwolnić Kraśkę – dodawał Juliusz Braun, były szef KRRiT.

