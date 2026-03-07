Burza wokół złotego pociągu. Poszukiwacz nie krył wściekłości

Legenda o Złotym Pociągu od wielu lat przyciąga uwagę poszukiwaczy skarbów i pasjonatów historycznych zagadek. Opowieść o opancerzonym składzie pełnym kosztowności wywodzi się jeszcze z czasów II wojny światowej.

Według przekazów władze III Rzeszy nakazały mieszkańcom Dolnego Śląska oddanie najcenniejszych przedmiotów na przechowanie. Najbardziej wartościowe skarby miały trafić do około 60 skrzyń, które załadowano do tajemniczego pociągu. Pociąg miał wyruszyć w stronę Wałbrzycha, jednak nigdy tam nie dotarł – a jego dalszy los do dziś pozostaje niewyjaśniony.

Temat powrócił z nową siłą latem 2025 roku. Zespół kierowany przez Michała Motaka, działający pod nazwą „Złoty Pociąg 2025”, ogłosił, że wagony mogą być ukryte w tunelu prowadzącym w stronę Zamku Książ. Poszukiwacze rozpoczęli procedurę uzyskiwania zgód na prowadzenie badań i prac terenowych, między innymi w urzędzie miasta Wałbrzych oraz w Nadleśnictwie Świdnica.

W ostatnich tygodniach dalsze postępy prac badawczych utknęły jednak w martwym punkcie. Fakt ten nie umknął uwadze internautów.

Szef poszukiwaczy Michał Motak zamieścił w sieci nowe nagranie, w którym wyjaśnił, że jego nieobecność była spowodowana chorobą. Badacz zapewnił jednak, że w tym czasie w kwestii poszukiwań sporo się działo. Przy okazji odpowiedział na wszelkie słowa krytyki, które są kierowane pod jego adresem. – Wielu ludzi nagrywa filmy, snuje swoje wywody, opowieści, domysły. Przeinacza wiele faktów, przekręca, a czasami z premedytacją po prostu kłamie – stwierdził.

– Ja naprawdę wiem o moim tunelu bardzo dużo. Wiem o nim prawie wszystko. Uważam, że moje hasło przewodnie jest znakomite. Zawsze i wszędzie jazda z leszczami – podsumował.

