Nowy dzień wolny od pracy? Spora grupa Polaków mówi „nie”. Sondaż dla „Wprost”

Pod koniec października 2025 r. do Sejmu wpłynęła petycja w sprawie ustanowienia Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy. Jej autor podkreśla, że wspomniany dzień stanowi część Triduum Paschalnego – najważniejszego okresu w roku liturgicznym Kościoła, kiedy odbywają się uroczyste nabożeństwa.

„Pracujący charakter Wielkiego Piątku utrudnia uczestnictwo w tych nabożeństwach. Ponieważ sobota dla dużej części pracujących stanowi dzień wolny (w handlu praca w Wielką Sobotę jest krótsza), ustanowienie Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy pozwoli wszystkim chętnym na celebrację najważniejszych dni w roku” – czytamy.

Wielki Piątek dniem wolnym od pracy? Petycja trafiła do Sejmu

Autor petycji zauważa także, że część Polek i Polaków stara się w Wielki Piątek wziąć wolne w pracy, ale nie wszyscy mają taką możliwość i mogą liczyć na spełnienie ich prośby. Jak dodaje, Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy w wielu krajach Unii Europejskiej, a pod względem liczby dni wolnych Polska plasuje się w okolicy średniej europejskiej.

„Ustanowienie Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy wpłynęłoby pozytywnie na branże gospodarki związane z turystyką, gastronomią, transportem, kulturą itp. Ustanowienie Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy nie powinno spowodować istotnych start w handlu. W tym okresie większość zakupów związanych jest ze Świętami Wielkiej Nocy. Rozłożą się one więc na inne dni” – ocenia autor petycji.

