Polacy ruszyli na długi weekend, a pogoda może zaskoczyć. IMGW wydał ostrzeżenia

Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przekazała, że w tym tygodniu nad Polskę będzie napływać „ciepłe, okresami bardzo wilgotne powietrze, dlatego pojawią się warunki sprzyjające rozwojowi burz” .

– Nie będzie to jednak okres stabilnej, wyżowej pogody, ponieważ w wielu regionach kraju codziennie mogą występować przelotne opady i burze – zapowiedziała synoptyczka. Podczas burz może spaść do 25–30 mm deszczu. Może też występować grad oraz silne porywy wiatru do 70–75 km/h.

Boże Ciało 2026. Jaka będzie pogoda?

Według najnowszych prognoz 4 czerwca lokalnie możemy się spodziewać intensywnych opadów deszczu. – Oznacza to, że na niewielkich obszarach mogą występować znacznie silniejsze zjawiska niż w rejonach położonych zaledwie kilkanaście kilometrów dalej – wyjaśniła Prasek. Dodała jednocześnie, że w Boże Ciało będzie ciepło.

– W wielu regionach temperatura osiągnie od 23 do 26 st. C. Lokalnie te wartości mogą być wyższe. Pierwsza część dnia powinna przynieść więcej słońca, spokojniejszą pogodę, jednak wraz z nagrzewaniem się podłoża atmosfera stanie się niestabilna. Po południu i wieczorem miejscami rozwiną się burze. Największe ryzyko wystąpienia dotyczy południa, centrum i wschodu kraju. Przy dużej zawartości wilgoci w atmosferze komórki burzowe mogą generować bardziej intensywne opady deszczu, lokalnie również grad i porywisty wiatr – przekazała Prasek.

Prognoza pogody na długi weekend

W piątek także są prognozowane przelotne opady deszczu, burze mogą się pojawić w centrum oraz we wschodniej części Polski.

– Głównym zagrożeniem pozostaną intensywne opady deszczu, grad oraz silny i porywisty wiatr. Temperatura będzie nieco niższa, bo od 20 do 23 st. C. Na zachodzie od 18 do 20 st.C – przekazała synoptyczka. Poprawy pogody możemy się spodziewać w sobotę spodziewana znaczna poprawa pogody. Wówczas temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 24 st. C.

– Zachmurzenie będzie na ogół zmienne, z większą ilością rozpogodzeń niż w poprzednich dniach. Miejscami nadal możliwe będą przelotne opady, lokalnie pojedyncze burze, zwłaszcza na wschodzie i w rejonach podgórskich – relacjonowała ekspertka z IMGW.

– Niedziela przyniesie temperaturę podobną, bo od 20 do 24 st. C. W wielu regionach pojawi się więcej słońca, opady będą mniej liczne niż w środku tygodnia. Natomiast nie oznacza to całkowicie stabilnej pogody. Lokalnie nadal mogą rozwijać się pojedyncze burze, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju – dodała synoptyczka.

Ostrzeżenia IMGW na najbliższe godziny

Synoptycy wydali alerty meteorologiczne pierwszego stopnia dotyczące burz. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 7.30 w czwartek do godz. 7.30 w piątek na terenie wschodniej i zachodniej Polski. Obejmą one województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie (część zachodnia), dolnośląskie (powiaty północno-zachodnie) oraz lubelskie (powiaty: hrubieszowski i tomaszowski).

Czytaj też:

Boże Ciało w Zakopanem. 2026 rok przyniósł duże zmiany w rezerwacjachCzytaj też:

„Mamy to”. Znany naukowiec ogłosił niezwykłe zjawisko nad Polską