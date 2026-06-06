Grill w Polsce. Kiełbasa nadal króluje, ale na stołach pojawił się nowy hit

Długi czerwcowy weekend dla wielu osób oznacza początek intensywnego sezonu grillowego. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że producenci doskonale wiedzą, czego szukają konsumenci.

Grillowy klasyk nie znika ze stołów

Już od marca wyraźnie rośnie produkcja kiełbas wieprzowych i wołowych, a szczyt przypada na miesiące wakacyjne. Latem polskie zakłady produkują średnio 44 tys. ton kiełbas miesięcznie. Poza sezonem jest to około 35 tys. ton. Niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszą się także klasyczne dodatki. W 2024 roku w Polsce wyprodukowano ponad 220 tys. ton keczupu i niemal 49 tys. ton musztardy.

Coraz więcej wody zamiast słodzonych napojów

Najciekawsze zmiany widać jednak nie na ruszcie, lecz w szklankach. GUS zwraca uwagę na dynamiczny wzrost produkcji wód mineralnych i gazowanych.

W 2024 roku produkcja takich napojów osiągnęła 58,5 mln hektolitrów. Jednocześnie spada zainteresowanie napojami słodzonymi i aromatyzowanymi. Według analityków może to świadczyć o stopniowej zmianie nawyków żywieniowych i większej trosce o ograniczanie cukru w diecie.

Piwo bezalkoholowe podbija polskie stoły

Jeszcze szybciej rośnie popularność piwa bezalkoholowego. To jeden z najmocniejszych trendów ostatnich lat. Według danych GUS produkcja tej kategorii napojów wzrosła w 2024 roku o 10 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym. W perspektywie pięciu lat oznacza to wzrost o ponad 30 proc.

Zmiany widać również w konsumpcji. Przeciętne miesięczne spożycie piwa niskoalkoholowego i bezalkoholowego było w 2024 roku o jedną czwartą wyższe niż rok wcześniej.

Sezon grillowy napędza całą gospodarkę

Moda na grillowanie wpływa nie tylko na sprzedaż żywności i napojów. W 2024 roku w Polsce wyprodukowano ponad 101 tys. ton węgla drzewnego. Duże zapotrzebowanie utrzymuje się także na jednorazowe tacki, talerze, kubki i inne akcesoria wykorzystywane podczas spotkań na świeżym powietrzu.

Zdaniem GUS współczesny zestaw grillowy Polaków wciąż opiera się na mięsie i tradycyjnych dodatkach. Coraz większą rolę odgrywają jednak produkty kojarzone ze zdrowszym stylem życia.

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