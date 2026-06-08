Zełenski jednak nie straci orderu? Komorowski ujawnił nowe fakty

– Nie należy być małym w wielkiej polityce, a to jest przejaw małostkowości. Karolowi Nawrockiemu chyba nie poszło z kapitułą tak, jakby chciał. Kapituła zdaje się, że w znacznej części nie poparła pomysłu odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy – powiedział Bronisław Komorowski na antenie TVP Info.

Dziennikarka Justyna Dobrosz-Oracz wtrąciła, że z jej nieoficjalnych informacji wynika, że kapituła Orderu Orła Białego nie była w tej sprawie zgodna i odbyło się głosowanie. Ostateczne stanowisko nie zostało ujawnione.

– Teraz Karol Nawrocki może powiedzieć, że sprawa jest trudna. Wniosek prezydenta odegrał jednak pozytywną rolę, bo do Ukrainy dotarło, że Polacy są zgodni w kwestiach konieczności potępienia zbrodni UPA na Polakach i na Żydach na Wołyniu. Jeśli to do nich dotarło, to może nie warto sięgać po armatę, ale rozpocząć żmudną pracę dyplomatów, aby uzyskać efekt w postaci kompromisu – komentował były prezydent.

W ocenie Bronisława Komorowskiego decyzja Wołodymyra Zełenskiego była strasznie głupia, błędna i szkodliwa. – Ukraina powinna zabiegać o sojuszników w rożnych sprawach a nie zrażać polskiej opinii publicznej. Może w wyniku szarży Karola Nawrockiego do Wołodymyra Zełenskiego dotarło, że ta sprawa nie jest bagatelna. Tylko teraz trzeba to umiejętnie wykorzystać, żeby straty zminimalizować. Zełenski zachował się bardzo niemądrze, ale nie możemy popełnić błędów, które będą kosztowne dla polskich interesów – tłumaczył były prezydent.

W dalszej części rozmowy Bronisław Komorowski ocenił, że Karol Nawrocki zadziałał bardzo emocjonalnie, chcąc zagospodarować nastroje szczególnie prawej strony wyborców i nie do końca przemyślał, jakie mogą być konsekwencje tej decyzji dla Polski. – Zabrakło rozmowy nawet z osobami z najbliższego otoczenia, z własnego obozu o tym, jak prowadzić relację z Ukrainą. Moim zdaniem można było uniknąć katastrofy, gdyby relacje między Karolem Nawrocki o Wołodymyrem Zełenskim były dobre. A takich relacji nie ma w ogóle, nie ma nawet wizyt i prac roboczych – dodawał polityk.

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