Afront Zełenskiego wobec Polski? „Może się nie pojawić”

W poniedziałek (8 czerwca) prezydent Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego. Głowa państwa chce odebrać państwowe odznaczenie swojemu odpowiednikowi z Ukrainy. Ma to związek z dekretem, który niedawno podpisał Zełenski – spowodował on, że jednostka wojskowa (Samodzielne Centrum Operacji Specjalnych „Północ”) nazwana została na cześć Ukraińskiej Powstańczej Armii (od teraz można jej członków nazywać „Bohaterami UPA”). Warto przypomnieć, że wspomniana formacja zbrojna w czasie wojny światowej dokonała ludobójstwa (chodzi o tzw. rzeź wołyńską – morderstwo ok. 50-60 tys. Polaków).

Decyzja Zełenskiego oburzyła naród polski, a także prezydenta czy wielu polityków koalicji rządzącej. Premier Donald Tusk stwierdził niedawno, że choć sam w tej samej sytuacji zareagowałby „inaczej niż Nawrocki”, to jednak rozumie jego stanowisko i „nie zamierza go podważać”.

Order najprawdopodobniej zostanie odebrany politykowi z Ukrainy. Bez względu na to, czy tak się stanie, czy nie, między 25 a 26 czerwca w Gdańsku odbędzie się konferencja – poświęcona sprawom Ukrainy. Obecność Zełenskiego byłaby pożądana, ale nie wiadomo, czy tak się stanie. Oto, co powiedziała anonimowa osoba, zaznajomiona z tym, o czym mówi się, i co dociera do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (który w wydarzeniu udział zamierza wziąć).

„Dochodzą słuchy”

Zanim przejdziemy do sedna, warto przypomnieć, że Zełenski w niedzielę (7 czerwca) poleciał do Wielkiej Brytanii, by spotkać się tam z prezydentem Francji – Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec – Friedrichem Merzem. Normalnie wykorzystałby do tego port lotniczy w Polsce, jak miało to miejsce dotychczas, jednak – ponieważ doszło do podpisania kontrowersyjnego z perspektywy naszego narodu dekretu, co wywołało ogólnokrajowe oburzenie – wszedł na pokład samolotu, który startował z lotniska w Rumunii.

A co z konferencją, która już za ok. 2 tyg? – Ze strony ukraińskiego rządu, z którym jesteśmy w kontakcie, dochodzą słuchy, że Zełenski może nie pojawić się w Gdańsku na konferencji. Słychać argumenty, że ukraiński prezydent może nie chcieć pojawić się w kraju sojuszniczym, gdzie nie zostanie ciepło przyjęty, a wręcz możliwe są protesty – wskazał rozmówca Wirtualnej Polski.

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