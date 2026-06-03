Nawrocki z twardym stanowiskiem wobec Zełenskiego. Wymowna reakcja Dudy

Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o nadaniu imienia „Bohaterów UPA” Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ”. To elitarna jednostka, która wchodzi w skład Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Nawrocki z twardym stanowiskiem wobec Zełenskiego. „Ukraina nie jest gotowa”

Ten ruch prezydenta Ukrainy wywołał w Polsce burzę. Do sprawy w ostrych słowach odniósł się m.in. Karol Nawrocki. Prezydent Polski zaproponował, aby jednym z punktów posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego, które odbędzie się 8 czerwca, było odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu tego odznaczenia. W ocenie Karola Nawrockiego „prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym, gloryfikowania bandytów, morderców z Ukraińskiej Powstańczej Armii, nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej”.

Przesłanką do odebrania orderu jest uznanie, że do odznaczenia doszło w wyniku wprowadzenia w błąd albo że odznaczony dopuścił się czynu, przez który stał się niegodny wyróżnienia. Decyzja prezydenta w tej sprawie, aby stała się prawnie wiążąca, wymaga kontrasygnaty premiera.

Andrzej Duda przerwał milczenie. Tak ocenił Zełenskiego

Order Orła Białego został nadany Wołodymyrowi Zełenskiemu wiosną 2023 r., kiedy urząd prezydenta w Polsce pełnił Andrzej Duda. Teraz była głowa państwa odniosła się do napięcia na linii Warszawa-Kijów. „Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Orła Białego w innym czasie i gdy warunki były inne. Teraz one się zmieniły i zachowanie Wołodymyra Zełenskiego także. I to wyraźnie" – skomentował dla Onetu.

„Dziś wobec zaistniałych ostatnio faktów decyzja należy do pana prezydenta Nawrockiego. Oczywiście prezydent wysłucha opinii kapituły i z pewnością podejmując decyzję, weźmie pod uwagę wszelkie okoliczności i fakty. A te są różne — nie wszystkie pamiętane, nie wszystkie szerzej znane i nie wszystkie dostrzegane w obecnej atmosferze" – zaznaczył Andrzej Duda.

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