Znanej prokurator grozi „dyscyplinarka”? Była autorką przełomowego wniosku do SN

Barbara Zapaśnik ma grozić postępowanie dyscyplinarne – taką informację podał "Głos Szczeciński". Prokuraturka była autorką wniosku do Sądu Najwyższego w sprawie Arkadiusza Kraski, który zmienił wszystko.

Mężczyzna został oskarżony o podwójne zabójstwo – wnioskodawczyni chciała, by doszło do wznowienia postępowania, a także, by doszło do uniewinnienia skazanego.

Portal Onet przypomniał, że kilka lat temu prok. Zapaśnik otrzymała informację o tym, iż Kraska – który odsiadywał właśnie wyrok (zapadł on w 2001 r.) – ma być zastraszany. Uznała – na podstawie materiału dowodowego – że nie mógł on zabić dwóch mężczyzn na stacji benzynowej w Zachodnim Pomorzu. Obejrzała nagranie z kamery monitoringu, które nigdy nie zostało odtworzone na sali sądowej.

Sprawa niesłusznie skazanego Arkadiusza Kraski. Prok. Barbarze Zapaśnik grozi „dyscyplinarka”?

Na filmie widać przebieg zdarzenia, który jest inny od tego, jaki zrelacjonowany został przez świadków. Tym razem zostanie odtworzony w sądzie, przy okazji ponownego postępowania ws. podwójnego morderstwa w Szczecinie. Kraska ponownie odpowiada niestety przed wymiarem sprawiedliwości jako oskarżony. Według obrońców materiał wideo jest niezbitym dowodem na to, że ich klient jest niewinny. W to, że dopuścił się on przestępstw, nie wierzą również rodziny ofiar i ich pełnomocnicy.

W połowie lipca tego roku doszło do pierwszej rozprawy – prok. Zapaśnik, jako przedstawicielka m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, argumentowała, dlaczego Kraska został niesłusznie skazany.

Teraz pojawiły się nowe informacje, z których wynika, że wobec znanej dzięki sprawie Kraski prokurator wszczęto właśnie postępowanie dyscyplinarne. – Dotyczące oczywistego i rażącego naruszenia przepisów prawa oraz naruszenia godności urzędu przez prokuratora (w stanie spoczynku) Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, w związku z wypowiedzią medialną wyemitowaną 14 stycznia 2026 roku, w której oceniony został materiał dowodowy oraz podważona zasadność skierowania aktu oskarżenia w sprawie prowadzonej przez innego prokuratora – wskazał prok. Sławomir Zajler, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego dla poznańskiego okręgu regionalnego (cytat za "Głosem").

Reportaż Radia Szczecin i wypowiedź prok. Zapaśnik

Prok. Zapaśnik w reportażu Radia Szczecin powiedziała tak: „Ukrywanie dowodów świadczących o cudzej niewinności jest przestępstwem. I o tym powinniśmy pamiętać”.

Zgodnie z zasadami etyki zawodowej nie powinna ona jednak oceniać w publicznej wypowiedzi pracy innego prokuratora, gdy chodzi o postępowanie, którego sama nie prowadziła czy nie koordynowała – przypomniał Onet.

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