Szymon Hołownia dla „Wprost”: Fala, która niesie Nawrockiego, może się rozbić

Magdalena Frindt, Tomasz Stankiewicz, „Wprost”: W PiS doszło do rozłamu. Czy to koniec tej partii?

Szymon Hołownia, wicemarszałek Sejmu, Klub Parlamentarny Polska 2050: Nie, nic na to nie wskazuje. Na pewno doszło tam do podziału i to jest dość rewolucyjna zmiana na polskiej scenie politycznej, bo po 20 paru latach dominacji duopolu jeden z jego filarów właśnie się rozpadł.

A to oznacza bardzo poważne wstrząsy wtórne, zmianę grawitacji i pytanie, które dzisiaj wielu sobie zadaje: czy wybory parlamentarne w 2027 r. nie będą wyborami na kadencję przejściową i dopiero w kolejnej kadencji wszystko będzie budowało się na nowo. Jednak 20 parę lat to kawał czasu.

PiS nie będzie już taki, jaki był. A jak pójdzie Mateuszowi Morawieckiemu, to się pewnie przekonamy jesienią, bo jesienią zobaczymy, jaka jest realna wyporność polityczna tego projektu.

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