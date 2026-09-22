Roman Giertych zabawił się w jednoosobową sondażownię. Tak widzi wyniki wyborów

Roman Giertych przypomniał sobie szkolne czasy, kiedy na nudnej lekcji rozpisywaliśmy na kartce skład reprezentacji Polski lub ulubionej drużyny klubowej. Zamiast jednak bawić się w selekcjonera, wcielił się w jednoosobową firmę przygotowującą sondaże.

Roman Giertych wymyślił sobie sondaż. Wyniki do przewidzenia

Polityk Koalicji Obywatelskiej przedstawił swoją wizję wyników wyborczych w 2027 roku. W jego optymistycznym wariancie władzę utrzymuje Koalicja Obywatelska, zasilona przez polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. „Za rok zacznie się kampania wyborcza w pełni. Obstawiam taki wynik wyborów” – pisał Giertych.

Połączonym siłom KO i PSL hojnie przydzielił 38 proc. głosów. Na drugim miejscu umieścił Konfederację z 20 proc., a dopiero na trzecim Prawo i Sprawiedliwość z zaledwie 12 proc. Czwarta w jego „sondażu” była Lewica z 7 proc. głosów. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna zdobyła zaledwie 5 proc. głosów.

Pod progiem wyborczym według Giertycha znajdą się partia Razem oraz ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, nazwane roboczo „Rozwój”. „Rządzić będzie koalicja KO i PSL ze wsparciem w niektórych głosowaniach Lewicy” – przewiduje poseł Giertych. KO z PSL oraz Nową Lewicą ma 45 proc., które daje faktycznie bezpieczną przewagę nad 41,4 proc. głosów prawicowych partii.

Taki wynik wyborczy wymarzył sobie Giertych. Na ile to realne?

Giertych nie rozdziela 9,1 proc. głosów, wśród których najpewniej znajdują się pozostałości po Polsce 2050 Szymona Hołowni i Unia Centrum, w której działają obecnie Paulina Hennig-Kloska i Ryszard Petru. Koalicja 15 października według Giertycha mogłaby liczyć na 55 proc. mandatów w Sejmie, podczas gdy prawicowa opozycja miałaby ich około 45 proc.

Giertych mocno stawia tutaj na siłę metody D'Hondta. System przeliczania głosów na mandaty w wyborach proporcjonalnych premiuje duże partie. Na tym miałby opierać się spodziewany przez polityka sukces wyborczy KO i PSL. Trzeba jednak przyznać, że są to przede wszystkim marzenia polityka, a nie poważna analiza. Część internautów mocno kpi z najnowszej aktywności posła. Niektórzy jednak wciągnęli się w zabawę i sami publikują własne wersje takich „sondaży”.

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