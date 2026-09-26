O brak tej instrukcji Polacy mieli pretensje do rządu. MSWiA naprawia swój błąd

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało 12-stronicową instrukcję reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Najważniejsza decyzja zależy od czasu i bezpieczeństwa trasy. Jeśli oznaczony punkt schronienia jest dostępny i można do niego bezpiecznie dotrzeć, należy tam pójść. Resort zaleca zabranie wcześniej przygotowanego plecaka ewakuacyjnego i niezbędnych leków. W budynku trzeba korzystać ze schodów, nie z windy.

Atak z powietrza i zasada dwóch ścian: gdzie schronić się w mieszkaniu?

Gdy droga do punktu wymagałaby długiego przebywania na zewnątrz, nie należy próbować dotrzeć do niego za wszelką cenę. Lepiej pozostać w budynku o solidnych, nieuszkodzonych ścianach i stropach albo wejść do najbliższego takiego obiektu. Trzeba też stosować się do alertów i poleceń służb.

Jeśli nie można dotrzeć do sprawdzonego punktu, instrukcja radzi wybrać pomieszczenie możliwie blisko środka budynku, bez okien i z dala od ścian zewnętrznych. Między osobą chroniącą się a przestrzenią na zewnątrz powinny znajdować się co najmniej dwie solidne ściany. Takim miejscem może być wewnętrzny korytarz, przedpokój, garderoba lub komórka bez okien. Łazienka nadaje się tylko wtedy, gdy nie ma okna, kotła ani piecyka gazowego. Należy trzymać się z dala od luster, bojlera i ciężkich szafek. Instrukcja odradza wybieranie przeszklonej klatki schodowej jako miejsca schronienia.

Piwnica i garaż podziemny. Na co uważać?

Pomieszczenie pod ziemią może zapewnić ochronę, jeśli ma solidną konstrukcję, drożne wejście, bezpieczną drogę wyjścia i sprawną wentylację. MSWiA odradza korzystanie z piwnicy z uszkodzonym stropem, pęknięciami, instalacją gazową lub jednym wyjściem, które łatwo zablokować. W garażu należy oddalić się od bramy, rampy i miejsc ładowania pojazdów.

Punkt schronienia warto wybrać i sprawdzić wcześniej. Lokalizacje wskazuje serwis gdziesieukryc.pl. Instrukcja jest dostępna na stronach rządowych, a według zapowiedzi ma trafić także do aplikacji mObywatel. Więcej zaleceń dotyczących zagrożeń i postępowania w sytuacjach kryzysowych można znaleźć też w poradniku bezpieczeństwa.

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