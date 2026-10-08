Ataki w szkołach przyspieszają ustawę. Projekt czeka w Sejmie od miesięcy

Sejm ma jeszcze w czwartek zająć się przepisami pozwalającymi organom państwa nakazywać blokowanie nielegalnych treści w internecie. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski połączył potrzebę ich uchwalenia z ostatnimi tragicznymi wydarzeniami w polskich szkołach. „Musimy szybko usuwać z sieci nawoływanie do przemocy, do nienawiści, zachęcanie do samobójstw czy samookaleczenia” – przekonywał minister.

Gawkowski ocenił, że nowe narzędzia mogą realnie uratować komuś życie. Zapowiedział również polityczne „sprawdzam” dla Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.

Projekt powstał przed atakami w szkołach

Choć minister odwołuje się do ostatnich wydarzeń, procedowane przepisy nie zostały przygotowane w odpowiedzi na ataki nożowników. Projekt oznaczony jako UC141 Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało już 9 lutego 2026 roku. Do Sejmu trafił 9 czerwca jako druk nr 2693.

Pierwsze czytanie przeprowadzono 16 lipca, a drugie 2 września. Dzień później komisja rozpatrzyła zgłoszone poprawki. Projekt od tego czasu czeka na trzecie czytanie i głosowanie.

Według czwartkowej zapowiedzi Gawkowskiego głosowanie ma odbyć się jeszcze tego samego dnia. Wicepremier skrytykował jednocześnie prezydenta Karola Nawrockiego za zawetowanie poprzedniej, szerszej wersji przepisów w styczniu.

Rząd podzielił przepisy po wecie prezydenta

Po prezydenckim wecie rząd podzielił regulacje dotyczące unijnego aktu o usługach cyfrowych na dwa odrębne projekty.

Pierwszy wyznaczył prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na polskiego koordynatora do spraw usług cyfrowych i określił kompetencje organów nadzorujących internetowe platformy. Sejm uchwalił go latem, a 25 września ustawę podpisał prezydent.

Drugi, którym posłowie mają zająć się teraz, dotyczy nakazów blokowania konkretnych nielegalnych treści oraz przywracania materiałów niesłusznie usuniętych przez platformy. Sam unijny akt DSA już obowiązuje. Sejm pracuje nad krajowymi procedurami pozwalającymi stosować jego mechanizmy w Polsce.

Co będzie można blokować?

Projekt zawiera zamknięty katalog przestępstw, w przypadku których możliwe będzie wydanie nakazu uniemożliwienia dostępu do treści. Obejmuje on między innymi groźby, nakłanianie lub pomoc w samobójstwie, handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne dzieci, rozpowszechnianie niektórych treści pornograficznych, fałszywe alarmy, propagowanie totalitaryzmu, przestępstwa z nienawiści, oszustwa oraz naruszenia praw autorskich.

Wnioski będą mogli składać między innymi prokurator, policja, Krajowa Administracja Skarbowa, osoby posiadające prawa autorskie oraz użytkownicy internetu. W określonych sprawach takie uprawnienie otrzyma również Straż Graniczna.

Decyzje mają wydawać prezes UKE albo, w przypadku części platform udostępniających materiały wideo, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przy niektórych treściach związanych z nawoływaniem do nienawiści rozstrzygnięcie ma należeć bezpośrednio do sądu.

„Błyskawiczne usuwanie” nie w każdej sprawie

Rygor natychmiastowej wykonalności przewidziano dla decyzji dotyczących najpoważniejszych przestępstw związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci, groomingiem i propagowaniem zachowań pedofilskich. Nie każda decyzja o blokadzie będzie więc wykonywana natychmiast.

Strona postępowania będzie mogła w ciągu 14 dni wnieść sprzeciw do sądu powszechnego. Projekt umożliwi także użytkownikowi wystąpienie o przywrócenie treści, jeśli platforma usunęła legalny materiał albo nadmiernie ograniczyła jego dostępność.

Jeżeli wykonanie decyzji w inny sposób okaże się niemożliwe, domena wykorzystywana do rozpowszechniania nielegalnych materiałów będzie mogła trafić do rejestru prowadzonego przez UKE. Operatorzy internetu otrzymają wówczas 48 godzin na zablokowanie dostępu.

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