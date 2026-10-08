Ataki w szkołach. Sejm podjął decyzję ws. nowelizacji. Tak głosowali posłowie

Trwa 66. posiedzenie Sejmu X kadencji. W czwartek (8 października), w godzinach wieczornych, uwaga polityków skupiona była wokół projektu, o którego pilne przegłosowanie prosiło marszałka Włodzimierza Czarzastego ministerstwo cyfryzacji (resort wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego). Umożliwi on bowiem m.in. blokowanie nielegalnych treści w internecie.

Większość posłów była „za”, co oznacza, że nowe przepisy zostały przyjęte.

„To narzędzie dla użytkowników internetu do zgłaszania nielegalnych treści”

MC naciskało, by projektem ustawy zająć się jak najszybciej, m.in. ze względu na ostatnie ataki nożowników w szkołach na Mazowszu. Przypomnijmy – wczoraj (w środę – 7 października) w Ostrołęce 19-latek wszedł do budynku z ładunkiem wybuchowym domowej roboty w plecaku i z ostrym narzędziem w ręku. Po wszystkim liczba rannych wynosiła 10. Dzisiaj natomiast, w m. Leszczydół-Nowiny pod Wyszkowem, 15-latek miał ugodzić nożem 37-letnią pracownicę placówki edukacyjnej. Kobieta niestety zmarła. W Sierpcu natomiast do mieszkania 17-latka weszli funkcjonariusze policji i znaleźli w jego pokoju dwa noże. „Śledczy zabezpieczyli również jego telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwanie informacji dot. planowanego ataku” – przekazała lokalna komenda. Najprawdopodobniej udaremnili w ten sposób ewentualny trzeci atak.

Wiceszef resortu cyfryzacji wskazywał, że nowelizacja „daje narzędzie użytkownikom do zgłaszania treści nielegalnych, a urzędom do wprowadzania nakazów blokowania nielegalnych treści”.

– Dziś nie mamy takiego narzędzia. To takie przepisy Kodeksu karnego jak zabójstwo, namawianie do samobójstwa, nielegalne prezentowanie treści pornograficznych. Takie rozwiązania są konieczne, bo widzimy, że przynajmniej w jednym z przypadków jeden ze sprawców ataku w szkołach miał nagrywać przebieg zdarzenia, by prawdopodobnie umieścić to później w Internecie. Sprawna, szybka reakcja mogłaby przeciwdziałać podobnym zdarzeniom – zapewniał Dariusz Standerski (cytat za Polską Agencją Prasową – PAP).

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