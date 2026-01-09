Ważny dokument od rządu w skrzynkach Polaków. Tak wygląda „Poradnik bezpieczeństwa”

Pod koniec sierpnia 2025 r. w oficjalny sposób został zaprezentowany „Poradnik bezpieczeństwa”. – To jest bardzo ważny dzień dla polskiego bezpieczeństwa – mówił wówczas Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON przypomniał także, że koalicja rządząca określiła trzy priorytety budowy bezpieczeństwa, które stanowią: silna armia, silne sojusze i silne społeczeństwo.

„Poradnik bezpieczeństwa” trafia do polskich domów. List szefa MON i MSWiA

„Poradnik bezpieczeństwa” już wtedy był dostępny na rządowej stronie internetowej. Pojawiła się też zapowiedź, że zostanie dostarczony do każdego domu w Polsce. Jak informują czytelnicy „Wprost”, poradnik trafił już do mieszkańców Warszawy.

Spis treści „Poradnika bezpieczeństwa”:

Twoje przygotowanie ma znaczenie;

Wspólnie dbamy o nasze bezpieczeństwo;

Przygotuj siebie i najbliższych;

Osoby potrzebujące szczególnej pomocy;

Zadbaj o zwierzęta;

Przygotuj swoje otoczenie;

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze;

Ewakuacja;

Bezpieczeństwo w tłumie;

Schronienia;

Pożar;

Powódź;

Długotrwały brak prądu (blackout);

Atak z powietrza;

Zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiacyjne i nuklearne;

Niepokojące zachowania;

Zagrożenia terrorystyczne;

Zagrożenia cyfrowe;

Pierwsza pomoc;

Higiena w kryzysie;

Plan na kryzys.

Oprócz dokumentu w kopercie znajdował się też list, pod którym podpisali się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSWiA Marcin Kierwiński i dyrektor RCB Zbigniew Muszyński.

„Bezpieczeństwo każdego z nas zaczyna się od wiedzy i świadomości. Poradnik, który trafił w Wasze ręce ma pomóc w sytuacjach kryzysowych. Zawarte w nich informacje pomogą Wam i Waszym bliskim w przygotowaniu się na trudne oraz niespodziewane sytuacje” – czytamy. Jak dodano, poradnik powstał dzięki pracy ekspertów i stanowi zbiór porad i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

