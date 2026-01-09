Ważny dokument od rządu w skrzynkach Polaków. Tak wygląda „Poradnik bezpieczeństwa”
Ważny dokument od rządu w skrzynkach Polaków. Tak wygląda „Poradnik bezpieczeństwa"

Dodano: 
„Poradnik bezpieczeństwa”
„Poradnik bezpieczeństwa” Źródło: WPROST.pl
„Poradnik bezpieczeństwa” trafia do domów Polaków. Do dokumentu został dołączony list m.in. od szefów MON i MSWiA. Przedstawiamy szczegóły.

Pod koniec sierpnia 2025 r. w oficjalny sposób został zaprezentowany „Poradnik bezpieczeństwa”. – To jest bardzo ważny dzień dla polskiego bezpieczeństwa – mówił wówczas Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON przypomniał także, że koalicja rządząca określiła trzy priorytety budowy bezpieczeństwa, które stanowią: silna armia, silne sojusze i silne społeczeństwo.

„Poradnik bezpieczeństwa” trafia do polskich domów. List szefa MON i MSWiA

„Poradnik bezpieczeństwa” już wtedy był dostępny na rządowej stronie internetowej. Pojawiła się też zapowiedź, że zostanie dostarczony do każdego domu w Polsce. Jak informują czytelnicy „Wprost”, poradnik trafił już do mieszkańców Warszawy.

„Poradnik bezpieczeństwa”

Spis treści „Poradnika bezpieczeństwa”:

  • Twoje przygotowanie ma znaczenie;
  • Wspólnie dbamy o nasze bezpieczeństwo;
  • Przygotuj siebie i najbliższych;
  • Osoby potrzebujące szczególnej pomocy;
  • Zadbaj o zwierzęta;
  • Przygotuj swoje otoczenie;
  • Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze;
  • Ewakuacja;
  • Bezpieczeństwo w tłumie;
  • Schronienia;
  • Pożar;
  • Powódź;
  • Długotrwały brak prądu (blackout);
  • Atak z powietrza;
  • Zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiacyjne i nuklearne;
  • Niepokojące zachowania;
  • Zagrożenia terrorystyczne;
  • Zagrożenia cyfrowe;
  • Pierwsza pomoc;
  • Higiena w kryzysie;
  • Plan na kryzys.

„Poradnik bezpieczeństwa”

Oprócz dokumentu w kopercie znajdował się też list, pod którym podpisali się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSWiA Marcin Kierwiński i dyrektor RCB Zbigniew Muszyński.

„Bezpieczeństwo każdego z nas zaczyna się od wiedzy i świadomości. Poradnik, który trafił w Wasze ręce ma pomóc w sytuacjach kryzysowych. Zawarte w nich informacje pomogą Wam i Waszym bliskim w przygotowaniu się na trudne oraz niespodziewane sytuacje” – czytamy. Jak dodano, poradnik powstał dzięki pracy ekspertów i stanowi zbiór porad i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Źródło: WPROST.pl