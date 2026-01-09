Ważny dokument od rządu w skrzynkach Polaków. Tak wygląda „Poradnik bezpieczeństwa”

Pod koniec sierpnia 2025 r. w oficjalny sposób został zaprezentowany „Poradnik bezpieczeństwa”. – To jest bardzo ważny dzień dla polskiego bezpieczeństwa – mówił wówczas Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON przypomniał także, że koalicja rządząca określiła trzy priorytety budowy bezpieczeństwa, które stanowią: silna armia, silne sojusze i silne społeczeństwo.
– Obrona ojczyzny to jest zadanie dla nas wszystkich. Przygotowanie do sytuacji kryzysowej to jest obowiązek państwa, żeby uświadomić i wyedukować obywateli – kontynuował Kosiniak-Kamysz.
„Poradnik bezpieczeństwa” trafia do polskich domów. List szefa MON i MSWiA
„Poradnik bezpieczeństwa” już wtedy był dostępny na rządowej stronie internetowej. Pojawiła się też zapowiedź, że zostanie dostarczony do każdego domu w Polsce. Jak informują czytelnicy „Wprost”, poradnik trafił już do mieszkańców Warszawy.
Spis treści „Poradnika bezpieczeństwa”:
- Twoje przygotowanie ma znaczenie;
- Wspólnie dbamy o nasze bezpieczeństwo;
- Przygotuj siebie i najbliższych;
- Osoby potrzebujące szczególnej pomocy;
- Zadbaj o zwierzęta;
- Przygotuj swoje otoczenie;
- Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze;
- Ewakuacja;
- Bezpieczeństwo w tłumie;
- Schronienia;
- Pożar;
- Powódź;
- Długotrwały brak prądu (blackout);
- Atak z powietrza;
- Zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiacyjne i nuklearne;
- Niepokojące zachowania;
- Zagrożenia terrorystyczne;
- Zagrożenia cyfrowe;
- Pierwsza pomoc;
- Higiena w kryzysie;
- Plan na kryzys.
Oprócz dokumentu w kopercie znajdował się też list, pod którym podpisali się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSWiA Marcin Kierwiński i dyrektor RCB Zbigniew Muszyński.
„Bezpieczeństwo każdego z nas zaczyna się od wiedzy i świadomości. Poradnik, który trafił w Wasze ręce ma pomóc w sytuacjach kryzysowych. Zawarte w nich informacje pomogą Wam i Waszym bliskim w przygotowaniu się na trudne oraz niespodziewane sytuacje” – czytamy. Jak dodano, poradnik powstał dzięki pracy ekspertów i stanowi zbiór porad i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
