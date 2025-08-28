Ten poradnik trafi do każdego domu w Polsce. Kosiniak-Kamysz: Bardzo ważny dzień

W czwartek 28 sierpnia minister obrony narodowej oraz szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprezentowali „Poradnik bezpieczeństwa”. – To jest bardzo ważny dzień dla polskiego bezpieczeństwa – rozpoczął Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak podkreślił szef MON, koalicja rządząca określiła trzy priorytety budowy bezpieczeństwa: silną armię, silne sojusze i silne społeczeństwo. – Obrona ojczyzny to jest zadanie dla nas wszystkich. Przygotowanie do sytuacji kryzysowej to jest obowiązek państwa, żeby uświadomić i wyedukować obywateli – kontynuował Kosiniak-Kamysz.

„Poradnik bezpieczeństwa” gotowy. Trafi do każdego domu w Polsce

– „Poradnik bezpieczeństwa” już niedługo trafi do każdego domu, a już dzisiaj jest dostępny na stronach internetowych. Można z niego korzystać, jest do pobrania w PDF-ie, do wydrukowania, do korzystania w wersji elektronicznej. Poradnik, który zawiera wskazówki, jak zachować się w różnych sytuacjach kryzysowych. Nie chodzi tylko o sytuację najtrudniejszą, o czas wojny, ale chodzi o klęski żywiołowe, huragany, powodzie, pożary, chodzi o momenty zagrożeń terrorystycznych. Chodzi o sytuacje, kiedy musimy się ewakuować – wymieniał szef MON.

„Plan na kryzys” to jeden z rozdziałów w „Poradniku bezpieczeństwa” – część, do samodzielnego uzupełnienia. Przygotowane zostały rubryki, w których można wpisać ważne kontakty, numery telefonów czy lokalizacje, które stanowią miejsce zbiórki rodziny w sytuacji zagrożenia, a także informacje o przyjmowanych lekach.

– Już niedługo rozpoczyna się rok szkolny i dla dzieci to może być dobry trening, ale też zabawa, dla rodziców – uświadomienie sobie skali zagrożeń i trudnych czasów, w których żyjemy. Dla rodziców i dzieci to może być też bardzo integracyjne, żeby przygotować wspólny plan na kryzys – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. – To wszystko wydaje się strasznie odległe, ale pamiętajmy o tym, co się wydarzyło w lutym 2022 r., kiedy z dnia na dzień miliony osób na Ukrainie musiały opuścić swój dom. Większość była do tego kompletnie nieprzygotowana – kontynuował szef MON.

– Ten poradnik jest po to, żebyśmy byli przygotowani na każdą sytuację kryzysową. Taki poradnik udostępniła kilka miesięcy temu Szwecja. Polska będzie jednym z niewielu państw na razie w Europie, która tak skutecznie przygotowuje się i tak silnie buduje świadomość społeczną. Zagrożenie jest bardzo poważne. Nie chcemy nikogo straszyć, nie chcemy wywoływać żadnych trudnych emocji, ale odpowiedzialny rząd to taki, który rozmawia ze swoimi obywatelami, prowadzi dialog – podkreślił.

Więcej informacji wkrótce.