Trump przed kluczowym spotkaniem z Zełenskim. „Może zakończyć wojnę, jeśli zechce”

Po rozmowach z Władimirem Putinem na Alasce, przyszedł czas na wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie. Będzie to pierwsze spotkanie Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy od czasu pamiętnej kłótni w Białym Domu, po której rozmowy przerwano, a delegacja z Ukrainy została odesłana.

USA. Zełenski i europejscy liderzy w Białym Domu

By uniknąć powtórki z tamtego scenariusza, tym razem Zełenskiemu towarzyszyć będą europejscy liderzy: prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz z Niemiec, premier Włoch Giorgia Meloni, prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Politycy ze Starego Kontynentu będą wspierać ukraińskiego prezydenta, którego czekać może trudne zadanie. Wielu komentatorów spodziewa się bowiem, że Zełenski stanie przed koniecznością poświęcenia bogatych w minerały obwodów donieckiego i ługańskiego, które obecnie znajdują się pod okupacją rosyjskich wojsk.

USA. Donald Trump o zakończeniu wojny i „wielkim honorze”

Przed spotkaniami prezydent Donald Trump zamieścił na swojej platformie Social Truth kilka wpisów. Pisał m.in., że Wołodymyr Zełenski może „niemal natychmiast zakończyć wojnę z Rosją, jeśli tylko chce, albo kontynuować walkę”.

„Pamiętajcie, jak to się zaczęło. Nie wracamy do Obamy oddającego Krym (12 lat temu, bez jednego wystrzału) i nie ma powrotu do NATO dla Ukrainy. Niektóre rzeczy się nigdy nie zmieniają!” – pisał nieco chaotycznie Trump.

„Jutro wielki dzień w Białym Domu. Nigdy nie gościł tylu europejskich liderów jednocześnie. To mój wielki honor ich gościć!” – dodawał w swoim stylu Donald Trump. W kolejnej wiadomości raz jeszcze podkreślał, że nie jest to jego „wielka porażka”, jak twierdzą „fake media”, ale „wielki honor dla Ameryki”.

