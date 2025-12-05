Śmierć byłej szefowej biura Kaczyńskiego. Prokuratura wydała komunikat

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga 4 grudnia umorzyła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Barbary Skrzypek. Jak wyjaśniono, podczas postępowania ustalano przebieg wydarzeń z udziałem byłej szefowej biura Jarosława Kaczyńskiego od okresu bezpośrednio poprzedzającego przesłuchanie w charakterze świadka 12 marca 2025 r. w prokuraturze do momentu zgonu 15 marca 2025 r.

Zgromadzono obszerny materiał dowodowy obejmujący przesłuchania wielu świadków, opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej i toksykologii, zapisy monitoringu oraz ich oględziny, a także dane telekomunikacyjne i ich analizy. Na tej postawie stwierdzono, że „w badanym okresie nie doszło do żadnych działań osób trzecich, które mogłyby wywołać śmierć Skrzypek”.

Zgon Barbary Skrzypek. Prokuratura umorzyła śledztwo ws. nieumyślnego spowodowania śmierci

Dodano, że nic nie „wskazuje na to, że zaistniały obiektywnie ustalone okoliczności czy wydarzenia zewnętrzne, które mogłyby mieć wpływ na jej śmierć”. Podczas śledztwa przeprowadzono czynności mające na celu ustalenie przebiegu przesłuchania słynnej pani Basi w charakterze świadka. Nie znaleziono jednak „wystarczających i obiektywnych przesłanek do przyjęcia, że potencjalna sytuacja stresowa, jaką było przesłuchanie, mogła w sposób bezpośredni doprowadzić do jej zgonu”.

„Barbara Skrzypek zmarła na zawał, który miał miejsce najprawdopodobniej w czasie nie dłuższym niż kilka godzin przed jej śmiercią, a więc po upływie trzech dni od przesłuchania. Doszło do niego, w wyniku zmian chorobowych układu sercowo-naczyniowego, czyli bardzo zaawansowanej miażdżycy. Stres związany z udziałem w przesłuchaniu nie spowodował zawału serca” – brzmi fragment komunikatu. Podsumowano, że śmierć to skutek procesów chorobowych zachodzących w organizmie.

Czytaj też:

Nowe ustalenia w sprawie śmierci żony Rynkowskiego. Prokuratura potwierdzaCzytaj też:

Tajemnicze zaginięcie Beaty Klimek. Nowa decyzja prokuratury