Król Karol spotka Trumpa, ale nie własnego syna. „Nie będzie objazdu”

Ekspert zajmujący się rodziną królewską przekonuje, że Karol nie zamierza odwiedzić Harry’ego podczas przyszłorocznego wyjazdu za ocean. Według relacji mediów 77-letni monarcha – który niedawno gościł w Wielkiej Brytanii prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa oraz pierwszą damę Melanię Trump w ramach ich drugiej oficjalnej wizyty w tym kraju – otrzymał zaproszenie, by w nadchodzącym 2026 roku wraz z królową Camillą złożyć odwiedzić USA.

Pałac Buckingham nie potwierdził ostatecznie tej podróży. Jeśli jednak miałaby się odbyć, mogłoby to wydarzyć się pod koniec kwietnia, tuż przed obchodami 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych.

„Nie będzie żadnego objazdu”. Dlaczego król nie spotka się z Harrym

Robert Jobson, znany komentator spraw związanych z monarchią uważa, że prawdopodobieństwo odwiedzin Harry’ego i Meghan Markle przez króla jest skrajnie niskie. Para mieszka w Montecito w Kalifornii od 2020 roku – wtedy to wycofała się z pełnienia królewskich obowiązków.

W opinii Jobsona planowana podróż Karola najpewniej rozpocznie się w Waszyngtonie i potrwa „nie dłużej niż cztery dni”. Dlatego – jak argumentuje ekspert – „nie będzie żadnego objazdu”.

Dodał również, że choć niektóre źródła „po cichu sugerowały”, iż Sussexowie mogliby przylecieć na wschodnie wybrzeże, ich obecność mogłaby „zdominować nagłówki gazet, przyćmiewając wizytę państwową”. „Dlatego też jest to mało prawdopodobne” – podkreślił.

Jak z kolei wyjaśnia była korespondentka BBC, Jennie Bond, tego typu oficjalne wizyty są „niezwykle pracowite”. – Harmonogram jest przygotowywany z wielomiesięcznym wyprzedzeniem i jest wypełniony starannie zaplanowanymi wydarzeniami – mówiła. – Jest bardzo mało czasu na przestoje i nie sądzę, żeby król przeleciał cały kraj, żeby odwiedzić Harry'ego i jego rodzinę w Kalifornii – dodała.

Karol, który przechodzi leczenie nowotworowe, od trzech lat nie widział mieszkających w Kalifornii wnuków. Z księżniczką Lilibet spotkał się raz, a z księciem Archiem tylko kilka razy. Jak wskazują eksperci, jedynie argument związany właśnie z tęsknotą do wnuków mógłby przekonać króla do zmiany decyzji.

