Ostra kłótnia po mszy. Politycy nie przebierali w słowach

Jeżeli myśleliście, że polscy politycy zawieszą swoje spory na czas Wielkiego Tygodnia, to mamy dla was złą wiadomość. Były poseł Kukiz'15 Tomasz Rzymkowski za pośrednictwem platformy X oskarżył publicznie Tadeusza Woźniaka o słowny atak na jego rodzinę.

„Przed chwilą, po zakończonej Mszy Świętej Wielkoczwartkowej poseł byłej Solidarnej Polski Tadeusz Woźniak zaatakował słownie moją Mamę” – donosił Rzymkowski w sieci.

Rzymkowski oskarża Woźniaka. Publiczny spór posłów

„Ja wiem, że Wy od Ziobry nie uznajecie żadnych cywilizowanych norm, świętości i brakuje Wam argumentów do własnej obrony. Atakowanie mamy swojego przeciwnika politycznego jest podłością. Jeżeli chcecie szukać przeciwnika to spróbujcie ze mną, czekam!” – zwracał się do polityków PiS, wywodzących się z Solidarnej, a później Suwerennej Polski.

W reakcji na komentarze internautów, Rzymkowski zamieścił w komentarzu pod wiadomością krótkie wyjaśnienie. „Informuję niezorientowanych. Nie jestem członkiem partii PiS, ani w Klubie PiS” – zaznaczał polityk, który związany był kiedyś z Kukiz'15, ale przez kilka lat należał też do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie twierdzi, że jego członkostwo wygasło, ponieważ nie opłacał składek. W 2025 roku ślubowanie składał jako poseł niezrzeszony.

Woźniak odpowiedział Rzymkowskiemu: Kolejne kłamstwo

Na oskarżenia polityka odpowiedział sam Tadeusz Woźniak. „Kolejne kłamstwo Tomasza Rzymkowskiego. On notorycznie pomawia mnie, gdyż uroił sobie, że miałem wpływ na aresztowanie jego ojca. Podkreślam z całym naciskiem, że nie miałem z tym nic wspólnego. Sprawa rozgrywała się w jego rodzinie. Mogę współczuć, ale nie dam się wmieszać” – stwierdzał polityk za pośrednictwem X.

Sejm ma czterech nowych posłów. Jeden z nich to były wiceminister

