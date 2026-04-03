Ostra kłótnia po mszy. Politycy nie przebierali w słowach
Ostra kłótnia po mszy. Politycy nie przebierali w słowach

Tomasz Rzymkowski
W czwartek 2 kwietnia w mediach społecznościowych poseł Tomasz Rzymkowski zamieścił oskarżenia pod adresem Tadeusza Woźniaka. Polityk PiS nie pozostał dłużny.

Jeżeli myśleliście, że polscy politycy zawieszą swoje spory na czas Wielkiego Tygodnia, to mamy dla was złą wiadomość. Były poseł Kukiz'15 Tomasz Rzymkowski za pośrednictwem platformy X oskarżył publicznie Tadeusza Woźniaka o słowny atak na jego rodzinę.
„Przed chwilą, po zakończonej Mszy Świętej Wielkoczwartkowej poseł byłej Solidarnej Polski Tadeusz Woźniak zaatakował słownie moją Mamę” – donosił Rzymkowski w sieci.

Rzymkowski oskarża Woźniaka. Publiczny spór posłów

„Ja wiem, że Wy od Ziobry nie uznajecie żadnych cywilizowanych norm, świętości i brakuje Wam argumentów do własnej obrony. Atakowanie mamy swojego przeciwnika politycznego jest podłością. Jeżeli chcecie szukać przeciwnika to spróbujcie ze mną, czekam!” – zwracał się do polityków PiS, wywodzących się z Solidarnej, a później Suwerennej Polski.

W reakcji na komentarze internautów, Rzymkowski zamieścił w komentarzu pod wiadomością krótkie wyjaśnienie. „Informuję niezorientowanych. Nie jestem członkiem partii PiS, ani w Klubie PiS” – zaznaczał polityk, który związany był kiedyś z Kukiz'15, ale przez kilka lat należał też do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie twierdzi, że jego członkostwo wygasło, ponieważ nie opłacał składek. W 2025 roku ślubowanie składał jako poseł niezrzeszony.

Woźniak odpowiedział Rzymkowskiemu: Kolejne kłamstwo

Na oskarżenia polityka odpowiedział sam Tadeusz Woźniak. „Kolejne kłamstwo Tomasza Rzymkowskiego. On notorycznie pomawia mnie, gdyż uroił sobie, że miałem wpływ na aresztowanie jego ojca. Podkreślam z całym naciskiem, że nie miałem z tym nic wspólnego. Sprawa rozgrywała się w jego rodzinie. Mogę współczuć, ale nie dam się wmieszać” – stwierdzał polityk za pośrednictwem X.

