Putin ma całą listę żądań. Tego chce od Ukrainy i USA

Agencja Reutera ujawniła, czego Władimir Putin zażądał w zamian za wycofanie wojsk i zakończenie wojny w Ukrainie. Prezydent Rosji domaga się aby co najmniej część sankcji wobec Rosji została zniesiona. Dodatkowo, Ukraina porzuciłaby dążenia do przystąpienia do NATO i formalnie uznała zwierzchnictwo Rosji nad Krymem. Co więcej, Siły Zbrojne Ukrainy miałyby się wycofać się z obwodów donieckiego i ługańskiego.

Pod kontrolę Ukrainy miało wrócić część terenów w obwodach sumskim i charkowskim. Władimir Putin chciałby również nadania językowi rosyjskiemu statusu oficjalnego w niektórych częściach Ukrainy lub na całym jej terytorium, a także nadania Rosyjskiemu Kościołowi Prawosławnemu prawa do swobodnego działania. Prezydent Rosji miał także stwierdzić, że przed podpisaniem formalnego i pełnoprawnego porozumienia pokojowego nie ma możliwości zawieszenia broni.

