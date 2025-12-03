Putin odrzuca plan pokojowy i grozi Europie wojną. „Sytuacja może bardzo szybko eskalować”

Po kilku dniach od amerykańsko-ukraińskich rozmów na Florydzie, specjalny wysłannik USA Steve Witkoff oraz zięć Donalda Trumpa Jared Kushner odbyli 5-godzinną rozmowę z Rosjanami na Kremlu. Nie osiągnęli wiele, o czym poinformował doradca Władimira Putina ds polityki zagranicznej Jurij Uszakow.

Rosja odrzuciła propozycje pokojowe dla Ukrainy

Jak mówił dziennikarzom Rosjanin, kompromisu nadal nie osiągnięto i wciąż jest wiele pracy do wykonania. – Na niektóre rzeczy możemy przystać i prezydent potwierdził to ze swoimi rozmówcami. Inne kwestie wywołały krytykę, a prezydent także nie ukrywał naszej krytyki i nawet negatywnego nastawienie do szeregu propozycji – mówił.

Jednym z takich spornych punktów miało być żądanie ze strony Rosji, by Ukraina oddała kontrolę nad całym regionem Donbasu. Problem ten wywołał poruszenie wśród europejskich liderów. – Kwestie terytorialne były szczególnie dyskutowane. Bez tego nie widzimy rozwiązania tego kryzysu – podkreślał Uszakow.

Ostatecznie jednak doradca Putina stwierdził, że negocjacje były „raczej pożyteczne, konstruktywne i raczej merytoryczne”. – Niektóre z amerykańskich propozycji wydają się mniej lub bardziej akceptowalne, ale potrzebują jeszcze dyskusji – mówił.

Putin grozi Europie wojną

Wcześniej we wtorek 2 grudnia Władimir Putin formułował poważne groźby pod adresem krajów Europy. Oskarżał liderów naszego kontynentu o zmianę tempa propozycji pokojowych dla Ukrainy poprzez „żądania”, które Rosja uznała za „absolutnie nieakceptowalne”.

– Nie planujemy iść na wojnę z Europą, mówiłem to setki razy – podkreślał prezydent Rosji. – Ale jeśli Europa nagle chce z nami walczyć i zaczyna, to jesteśmy gotowi już teraz. Nie może być co do tego wątpliwości – mówił Putin.

– Jeżeli Europa nagle chce zacząć z nami wojnę i to zrobi, to sytuacja może bardzo szybko eskalować do takiej, w której nie mamy z kim negocjować – dodawał.

