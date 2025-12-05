Burza wokół wypowiedzi Żurka. Konfederacja chce dymisji

W piątek na prośbę premiera Donalda Tuska odbyło się tajne posiedzenie Sejmu. Jak zapowiadał szef rządu, miał na nim przedstawić pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa. Zgodnie z ustaleniami mediów głównym tematem obrad były kryptowaluty.

Opinie parlamentarzystów na temat utajnienia obrad były podzielone. – Premier nie powiedział niczego, czego byśmy nie wiedzieli – skomentował posiedzenie Piotr Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości. – Dobra i ważna decyzja – ocenił za to Krzysztof Paszyk, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Już po zakończeniu tajnej części obrad głos z sejmowej mównicy zabrał Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny. – Pan Bosak powiedział wyraźnie na zamkniętym posiedzeniu – i mogę to powtórzyć – Bitcoiny są ryzykownym inwestowaniem. To jest wiedza powszechna na tej sali. Bitcoiny są ryzykownym inwestowaniem. To nie jest forma gry na akcjach na giełdzie, gdzie jest realna firma, która wydaje akcje. Mówimy o wielu kryptowalutach – stwierdził.

Minister Żurek zacytował wypowiedź z tajnego posiedzenia. Konfederacja oburzona, Giertych tłumaczy

Wypowiedź ministra sprawiedliwości wywołała poruszenie u części posłów opozycji, którzy zarzucili mu złamanie tajności obrad. „Przed chwilą w trakcie jawnej debaty o wecie ustawy o kryptowalutach minister Żurek ujawnił wypowiedź Krzysztofa Bosaka z porannego tajnego posiedzenia Sejmu. Fragment ten został następnie wycięty z transmisji na YT Sejmu. Ujawnienie przez Żurka tej wypowiedzi jest przestępstwem!” – napisał w mediach społecznościowych Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji.

Przemysław Wipler, poseł Konfederacji, stwierdził za to, że „z transmisji sejmowej z obrad sejmu na stronie wycięto wypowiedzi ministra Żurka, podczas której popełnił przestępstwo cytując wypowiedź Krzysztofa Bosaka z TAJNEGO posiedzenia sejmu w sprawie kryptowalut”. „Ten człowiek w ogóle nie myśli! Złożymy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa! Waldemar Żurek do dymisji!” – napisał polityk.

Wbrew słowom Sławomira Mentzena i Przemysława Wiplera wypowiedź ministra sprawiedliwości cały czas znajdują się w transmisji na stronie Sejmu.

Na wpis drugiego z polityków odpowiedział Roman Giertych, prawnik i poseł Koalicji Obywatelskiej. „Panie pośle! Tajemnica państwowa ma dwojaki charakter: formalny i materialny. Do przestępstwa ujawnienia tajemnicy państwowej dochodzi wtedy, gdy ktoś ujawnia informację, którą uzyskał w warunkach klauzulowanych (formalny warunek) oraz ta informacja zawiera merytorycznie jakiś fragment objęty taką tajemnicą” – wytłumaczył.

Czytaj też:

Sejm próbował odrzucić weto Nawrockiego. Tak głosowali posłowieCzytaj też:

Miażdżący sondaż dla Zbigniewa Ziobry. Obrywa też PiS