Sondaż. Kaczyński liderem, ale PiS potrzebuje nowej twarzy. Tego oczekują Polacy

W najnowszym sondażu, który został przeprowadzony przez pracownię SW Research dla Onetu, zapytano Polaków o to, kto powinien być twarzą Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami parlamentarnymi, zaplanowanymi na 2027 r. Najwięcej wskazań uzyskał prezes partii.

PiS potrzebuje nowej twarzy. Te wyniki dadzą Kaczyńskiemu do myślenia

Jarosława Kaczyńskiego wskazało 11,9 proc. respondentów. Na drugim miejscu uplasował się były premier Mateusz Morawiecki (10,7 proc.), a na trzecim – były minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek (8,4 proc.). Wynik na poziomie 6,4 proc. uzyskał były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

23,8 proc. ankietowanych uważa, że PiS potrzebuje nowej twarzy, bo – w ich ocenie – to właśnie „ktoś inny” powinien stać się tzw. wizytówką partii. Aż 38,8 proc. badanych nie wie, kto powinien wejść w tę rolę.

Sondaż został zrealizowany w dniach 2-3 grudnia 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 828 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

KO na czele zestawienia. PiS ze sporą stratą

W niedawnym sondażu CBOS, który weryfikował preferencje w wyborach do Sejmu i nie brał pod uwagę odmów odpowiedzi i wariantu „trudno powiedzieć”, na czele uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 35 proc.

W dalszej części stawki znalazły się PiS (24,8 proc.), Konfederacja Wolność i Niepodległość (14,2 proc.), Konfederacja Korony Polskiej (8 proc.), Lewica (6,2 proc.) i Razem (4,4 proc.). Na kolejnych miejscach uplasowały się Polskie Stronnictwo Ludowe (3,7 proc.) i Polska 2050 Szymona Hołowni (2,7 proc.). Pozostali respondenci (1 proc.) wskazali inną partię.

