Odejścia tego posła Kaczyński żałuje. „Wolałbym, żeby pozostał”

Jarosław Kaczyński został zapytany w Kanale TAK!, czy wśród polityków, którzy przyłączyli się do Mateusza Morawieckiego, są osoby, których odejście szczególnie go zabolało. Prezes PiS bez dłuższego namysłu wskazał jedno nazwisko.

Kaczyński wskazał Łukasza Schreibera

– Łukasz Schreiber na przykład – odpowiedział Kaczyński. Prezes PiS przyznał, że decyzja polityka nie była dla niego zaskoczeniem. Mimo to ocenił go jako wartościowego parlamentarzystę. – To naprawdę cenny człowiek, zdolny, młody, sympatyczny w obejściu, kulturalny – powiedział. – Wolałbym, żeby pozostał – dodał.

Kaczyński wspomniał również o ojcu posła, Grzegorzu Schreiberze, którego – jak zaznaczył – zna i wysoko ceni. W przypadku pozostałych polityków związanych z Rozwojem Plus prezes PiS miał spodziewać się, że ostatecznie wybiorą współpracę z Morawieckim.

Kaczyński uderzył w Morawieckiego

Znacznie ostrzej Jarosław Kaczyński wypowiedział się o byłym premierze. Stwierdził, że wcześniej wierzył w liczne deklaracje Morawieckiego i postrzegał go jako „twardego polskiego patriotę”.

Prezes PiS nawiązał także do wcześniejszej obecności byłego premiera w środowisku politycznym i gospodarczym III RP. Sądził, że Morawiecki ostatecznie odciął się od tego kręgu. Obecne działania polityka miały jednak zmienić jego ocenę. – Ale teraz widzę, że jest inaczej – stwierdził Kaczyński.

Rozwój Plus tworzy osobny klub

Komitet Polityczny PiS nie podjął we wtorek decyzji o formalnym wykluczeniu Mateusza Morawieckiego i jego zwolenników z partii. Dzień później były premier ogłosił jednak utworzenie osobnego klubu parlamentarnego Rozwój Plus.

Morawiecki nie krył rozczarowania brakiem jednoznacznej decyzji władz PiS. W jego ocenie przedłużanie postępowań partyjnych może sprawić, że niepewna sytuacja polityków związanych z nowym klubem będzie trwała nawet przez wiele miesięcy.

Łukasz Schreiber znalazł się wśród parlamentarzystów, którzy zdecydowali się przejść do nowego klubu. Choć formalna sytuacja partyjna części jego członków pozostaje nierozstrzygnięta, utworzenie Rozwoju Plus przypieczętowało podział dotychczasowego klubu PiS.

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