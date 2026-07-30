Paulina Matysiak na liście Nawrockiego? „Poważnie bym się nad nią zastanowiła”

Paulina Matysiak pozostaje posłanką niezrzeszoną, ale nie przesądza, z jakiej listy wystartuje w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. W „Rozmowie Wprost” odpowiedziała na pytanie o możliwość dołączenia do paktu senackiego, który mógłby zostać utworzony pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego.

Matysiak rozważyłaby ofertę od Nawrockiego

Posłanka przyznała, że pomysł zaangażowania prezydenta w budowanie porozumienia przed wyborami pojawia się obecnie głównie w wypowiedziach publicystów. Jej zdaniem Nawrocki mógłby wykorzystać swój urząd, aby pogodzić ugrupowania gotowe do współpracy przy wyborach do Senatu.

Matysiak przekonywała, że własne zaplecze w izbie wyższej byłoby przydatne prezydentowi między innymi przy składaniu wniosków o przeprowadzenie referendum.

– Na pewno gdyby taka oferta się pojawiła, poważnie bym się nad nią zastanowiła, ale to takie, jak na dziś, na lipiec 2026 roku, political fiction – powiedziała w „Rozmowie Wprost”.

Relacje posłanki z Pałacem Prezydenckim nie są wyłącznie przedmiotem spekulacji. W styczniu Matysiak została powołana przez Nawrockiego do Rady Parlamentarzystów. Wcześniej współpracowała również z politykami prawicy przy obywatelskim projekcie dotyczącym Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Matysiak nie dołącza do Morawieckiego

Rozmowa odbyła się w dniu, w którym Mateusz Morawiecki ogłosił utworzenie klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Do nowego klubu przystąpiło 40 posłów oraz senator. Matysiak od miesięcy była wymieniana wśród polityków, którzy mogliby podjąć współpracę z byłym premierem.

Posłanka zapewniła jednak, że obecnie nie planuje zmiany swojego statusu. – Nie, jestem posłanką niezrzeszoną i na razie nic nie zapowiada niczego, co miałoby mój status zmienić – podkreśliła.

Przyznała jednocześnie, że przed wyborami będzie musiała zdecydować, z jakiego miejsca spróbuje ubiegać się o reelekcję. – Ja jestem w takim momencie, że faktycznie zastanawiam się co zrobić, jakie decyzje podjąć, jak będą wyglądały te przyszłoroczne wybory – powiedziała.

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