Ambasador Rosji wezwany na dywanik. Polskie MSZ zabrało głos

– Skończyło się spotkanie z ambasadorem Federacji Rosyjskiej. Ambasador został wezwany do MSZ w związku z wczorajszym wtargnięciem do naszej przestrzeni powietrznej rosyjskiego pocisku. Ambasador otrzymał notę protestacyjną z rąk podsekretarza stanu i jednocześnie doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Roberta Kupieckiego – powiedział rzecznik polskiego MSZ.

– Ambasador usłyszał od nas, że jest jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa dla Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym. Zaznaczyliśmy, że jakakolwiek eskalacja na granicy UE oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego jest nie do przyjęcia. Chciałbym zaznaczyć, że działamy w bardzo bliskiej współpracy z naszymi sojusznikami i partnerami i są podejmowane wszelkie kroki w celu zabezpieczenia naszej przestrzeni powietrznej, ale również naszej granicy. Nie zapominajmy też, co leży u podstaw tego całego zdarzenia. To jest inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Dlatego też ambasador usłyszał wezwanie do zakończenia nielegalnej wojny przeciwko Ukrainie, w której giną niewinni ludzie – kontynuował Maciej Wewiór.

Jak zaznaczył rzecznik MSZ, to bardzo profesjonalne spotkanie, którego celem było wręczenie noty protestacyjną. Trwało kilka minut. – To było bardzo krótkie spotkanie. Nie było za bardzo przestrzeni na dyskusję – dodał Wewiór.

Więcej informacji wkrótce.