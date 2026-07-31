Zaskakujący goście na grillu Morawieckiego. Była przyjaciółka Kaczyńskiego i były zwolennik Tuska

Mateusz Morawiecki – były premier i, póki co, dalej członek Prawa i Sprawiedliwości – zaprosił zwolenników organizacji Rozwój Plus na piknik. W piątek (31 lipca) wydarzeniu dopisywała pogoda – temperatura w niemal całym kraju przekraczała bowiem 30℃. Na terenie kompleksu kulturalno-biznesowego Mała Warszawa rozstawiono wielki grill, na którym piekły się mięsne wyroby. Szef rządu Zjednoczonej Prawicy zajadał się nimi w towarzystwie elektoratu, choć obowiązuje go – jako katolika – post. Kościół – rękoma jednego z hierarchów – udzielił bowiem uczestnikom spotkania dyspensy.

W wydarzeniu uczestniczyli politycy, których obecność wywołała niemałe zaskoczenie. Pojawił się tam m.in. były poseł Koalicji Obywatelskiej.

Piknik Mateusza Morawieckiego. Media obiegły zaskakujące fotografie

Zdjęcie, na którym znajduje się poseł niezrzeszony – Marcin Józefaciuk – udostępnił na platformie X dziennikarz Krzysztof Ziemiec (właściciel medium Otwarta Konserwa).

Warto przypomnieć, że do Sejmu dostał się on z listy KO – jeszcze w ubiegłym roku był zwolennikiem premiera Donalda Tuska.

To jednak nie koniec – redaktor Jacek Gądek (związany z tygodnikiem „Newsweek”) udostępnił bowiem fotografię Janiny Goss, która też przybyła na piknik Morawieckiego. Dziennikarz zauważył, że do niedawna była ona bliską przyjaciółką Jarosława Kaczyńskiego (ponoć znają się od wczesnego dzieciństwa).

Goss przestała być członkiem ugrupowania prezesa w czerwcu tego roku – oficjalnie dlatego, że od kilku miesięcy nie płaciła składek. Przez lata uznawana była za tzw. szarą eminencję w PiS – wspomniał portal Onet. Miała mieć duży wpływ na decyzje podejmowane przez szefa partii, choć stroniła od mediów.

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