Polacy podpowiadają Morawieckiemu. Taką strategię powinien wybrać. Nowy sondaż

Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. W Sejmie powstał nowy klub parlamentarny, który nosi taką samą nazwę jak stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, czyli Rozwój Plus. W jego skład wchodzi 40 posłów, a przewodniczącym jest były premier polskiego rządu.

Polacy wskazują Morawieckiemu strategię. Nowy sondaż

W najnowszym sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” Polki i Polacy zostali zapytani, z kim ugrupowanie Mateusza Morawieckiego powinno stworzyć wspólną listę wyborczą na wybory parlamentarne w 2027 r. 22 proc. respondentów wskazało, że Rozwój Plus powinien wystartować samodzielnie.

14 proc. uważa, że stowarzyszenie powinno połączyć siły z Prawem i Sprawiedliwością, 7 proc. – z Konfederacją, a po 6 proc. – Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna i Koalicją Obywatelską. Z kolei 5 proc. ankietowanych uważa, że były premier powinien zawiązać sojusz z Polskim Stronnictwem Ludowym, a 4 proc. wskazuje w tym kontekście na Polskę 2050. Inne ugrupowanie wskazał 1 proc. ankietowanych. Ok. 40 proc. badanych wybrało opcję „nie wiem” lub „trudno powiedzieć”.

Hołownia zapytany o Morawieckiego. Wymowny komentarz

O to, czy sojusz z Mateuszem Morawieckim jest możliwy, w wywiadzie dla „Wprost” był pytany Szymon Hołownia. – Jeszcze dużo wody musi w Wiśle upłynąć, żeby takie rozmowy w ogóle mogły się toczyć. Przez najbliższy miesiąc czy dwa Morawiecki będzie musiał grać grę, która jest dość przewidywalna. To znaczy: pokazywać, że jest bardziej PiS-owski niż sam PiS, że bardziej nienawidzi koalicji i wszystkich poszczególnych koalicjantów. Bo PiS tylko czeka na to, żeby zarzucić mu, że to wszystko jest ukartowane z Tuskiem i że Morawiecki rozbija prawicę – stwierdził wicemarszałek Sejmu.

Badanie dla „Super Expressu” przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1013 dorosłych Polaków w dniach 24-25 lipca 2026 r.

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