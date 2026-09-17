Dobry czy zły? Polacy o Bogdanie Święczkowskim. Zadziwiające wyniki sondażu

Działalność Bogdana Święczkowskiego na stanowisku prezesa Trybunału Konstytucyjnego źle ocenia 37,4 proc. Polaków — wynika z sondażu SW Research dla Onetu. Pozytywną opinię ma jedynie 13,5 proc. uczestników badania. Najliczniejsza jest jednak grupa niezdecydowanych. Aż 49,1 proc. respondentów nie potrafi ocenić pracy prezesa TK. Wśród osób mających zdanie zdecydowanie przeważają więc głosy krytyczne.

Sondaż na temat Święczkowskiego. Mężczyźni znacznie bardziej krytyczni wobec prezesa TK

Święczkowskiego negatywnie ocenia 42,7 proc. mężczyzn, a pozytywnie 16,2 proc. Zdania nie ma 41,1 proc. ankietowanych z tej grupy.

Wśród kobiet odsetek ocen negatywnych wynosi 32,4 proc., a pozytywnych — 11,1 proc. Ponad połowa badanych kobiet, dokładnie 56,6 proc., nie potrafi ocenić działalności prezesa Trybunału.

Młodzi nie mają pojęcia o co chodzi?

Największy odsetek niezdecydowanych odnotowano wśród osób w wieku od 25 do 34 lat. W tej grupie aż 70,9 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „nie mam zdania”.

Najbardziej krytyczne są osoby mające co najmniej 50 lat. Negatywnie pracę Święczkowskiego ocenia 49 proc. z nich. Dobrą opinię ma 17,5 proc., natomiast 33,5 proc. nie zajmuje stanowiska.

Spór o nowych sędziów TK w tle badania

Sondaż przeprowadzono w czasie narastającego konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Od kwietnia Święczkowski nie dopuszcza do orzekania czworga nowych sędziów wybranych przez Sejm. Powodem jest brak ślubowania złożonego w obecności prezydenta Karola Nawrockiego. Prezes TK nie uznał uroczystości w Sejmie, podczas której sędziowie odczytali treść przysięgi. Osobny spór dotyczy Macieja Berka. Pałac Prezydencki oczekuje dokumentu potwierdzającego jego karierę radcowską, zanim zostanie zaproszony na zaprzysiężenie.

Badanie przeprowadzono 15-16 września 2026 r. metodą CAWI na próbie 802 dorosłych. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku i wielkości miejscowości.

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