Święczkowski z nową „rolą”? Konstytucjonalista o „skutku ubocznym” walki o Trybunał

W ubiegłym tygodniu pojawiły się spekulacje, że do Trybunału Konstytucyjnego miałaby wejść policja, aby zablokować dostęp do siedziby obecnemu prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu. W sondażu SW Research dla „Wprost” zapytaliśmy Polaków, jak oceniają taki hipotetyczny scenariusz. 36,7 proc. badanych jest nastawione krytycznie, a 30,1 proc. uważa, że takie rozwiązanie byłoby dobre. 33,2 proc. respondentów nie ma zdania w sprawie.

Wariant siłowy w Trybunale Konstytucyjnym? Ekspert bije na alarm

Do sprawy w rozmowie z „Faktem” odniósł się prof. Tomasz Słomka. Konstytucjonalista podkreślił, że chciałby, aby wszelkie rozwiązania opierały się na procedurach prawnych.

— Jako legalista, jako osoba wierząca jednak w siłę prawa, państwa prawnego, kultury politycznej i prawnej o charakterze obywatelskim i wysokim, wierzę, że udaje się i jest taka możliwość rozwiązywania konfliktów na poziomie dyskusji i decyzji politycznych, decyzji opartych na prawie, a nie na sile — mówi w rozmowie z „Faktem”.

W ocenie eksperta uporządkowanie sprawy w TK może być jednym z ważnych sprawdzianów dla ministra sprawiedliwości – również dlatego, że oczekiwania są ogromne. – Przychodzi minister Żurek, który ma być takim szeryfem, taką mocną postacią, przyspieszającą pewne procesy. I też okazuje się, że nie wszystko działa tak, jak sobie niektórzy wyobrażają i nie działa szybko. To trzeba postawić sobie jakiś cel bardzo wyrazisty. Na przykład przywrócenie funkcjonalności Trybunału Konstytucyjnego. I to może być rzeczywiście taki sprawdzian dla ministra — zaznacza prof. Słomka.

Co dalej z Bogdanem Święczkowskim? Konstytucjonalista o wątpliwościach

Ekspert zwraca też uwagę na samego Bogdana Święczkowskiego. — Problem polega na tym, że my nie wiemy do końca, czy Bogdan Święczkowski jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że we wskazaniu jego kandydatury w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów brali udział ci, którzy tam nie powinni być, czyli tzw. sędziowie dublerzy, to są wątpliwości, czy on skutecznie został powołany na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego — mówi prof. Słomka.

— Może się udać usunięcie prezesa Święczkowskiego ze stanowiska. Tylko problem polega na tym, że jest sędzią. Że chroni go immunitet. A więc uważam, że nie wszystko można zrobić wobec sędziego, nawet jeżeli on uważa, że odgrywa rolę prezesa Trybunału Konstytucyjnego — dodaje.

Prof. Słomka analizuje też możliwe konsekwencje zrealizowania wariantu siłowego i jaką nową rolę – w tym kontekście – mógłby zyskać Bogdan Święczkowski. — Przecież to będzie nowy święty opozycji prawicowej. Urośnie takie zjawisko, pojawi się takie zjawisko „ofiary reżimu Tuska” — tutaj oczywiście cytuję możliwe hasła, które mogą się pojawić. I to będzie istotny, być może, wiatr polityczny w żagle opozycji — wskazuje.

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