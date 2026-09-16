Berek odpowiada na warunek Nawrockiego ws. ślubowania. Ujawnił, co zrobi

W środę Maciej Berek powołany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego był gościem programu „Pytanie dnia” na antenie TVP Info. Podczas rozmowy odniósł się m.in. do zapowiedzi rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, który przekazał w rozmowie z dziennikarzami, że prawnik może się spodziewać zaproszenia na ślubowanie, gdy zostaną rozwiane "wszelkie wątpliwości dotyczące spełnienia wymogów formalnych przez pana Macieja Berka".

Nawrocki stawia warunki ws. ślubowania Berka. Jest odpowiedź

– Prezydent nie ma uprawnienia do wykonywania tych czynności, które teraz on czy jego kancelaria próbuje wykonywać. Nie ma takiej procedury, w której prezydent mówi: „ja bym chciał coś otrzymać, bo uważam, że kontroluję działalność Sejmu” (...). Nie ma takiego trybu, nie ma takiej procedury, w której prezydent, powołując się na nieistniejącą kompetencję, mówi: „chciałbym sobie coś tam jeszcze sprawdzić” . Dlatego, że działa tutaj jako organ władzy – może tylko tyle, ile mu przepisy przyznają – wyjaśniał Berek.

Prawnik podkreślił także, że „jako sędzia TK, wybrany przez Sejm, ma prawny obowiązek złożenia ślubowania”. – Pod takim rygorem, że gdyby ktoś uznał, że ja od tego ślubowania się uchylam, to przepisy mówią, że to oznacza, że się zrzekam urzędu (...). Każdy sędzia ma obowiązek złożenia ślubowania – dodał.

Zwrócił uwagę, że „prezydent nie jest organem, który przyjmuje lub odmawia przyjęcia” . – Jest tylko i aż tym organem władzy publicznej i konstytucyjnej, do którego sędzia musi się zwrócić z tym ślubowaniem – mówił Berek.

Berek chce zwrócić się do Nawrockiego ws. ślubowania

W trakcie rozmowy Maciej Berek zapowiedział, że w najbliższym czasie zwróci się do Karola Nawrockiego w stosownym piśmie.

– Wystąpię do prezydenta jeszcze raz z prawnym stanowiskiem, że moją powinnością jest złożenie tego ślubowania (...) w formie, czasie i miejscu, które pan prezydent wyznaczy. Jeśli nie, to nie możemy doprowadzić do tego, że to wszystko stanie się nagle puste, dlatego że prezydent poszukuje kompetencji, której nie ma – zapowiedział prawnik.

Jednocześnie dodał, że czwórka sędziów TK, którzy zostali wybrani przed nim, i którym prezydent odmówił możliwości złożenia ślubowania w jego obecności, została postawiona przed tym dylematem, przed którym być może on będzie stał.

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