Mentzen zapowiada pakt senacki. Rozmowy „zaraz się zaczną”

16 września Sławomir Mentzen w programie „Rymanowski Live” wypowiedział się m.in. na temat ewentualnej współpracy Konfederacji z innymi ugrupowaniami, a także o możliwości utworzenia paktu senackiego, czyli porozumienia partii opozycyjnych przed wyborami, pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego.

Mentzen o pakcie senackim. Zapowiada rozmowy

Podczas wywiadu polityk ujawnił, że rozmowy na temat paktu senackiego organizowanego przez Karola Nawrockiego „zaraz się zaczną”, a konkretniej „w najbliższych dniach” . Jego zdaniem ma on sens tylko we współpracy z Grzegorzem Braunem.

– My chcemy wygrać w Senacie. Nie bardzo widzę sensowność takiego paktu (bez Grzegorza Brauna – red.) ani celowość wchodzenia do niego – podkreślił.

Według Mentzena „Jarosław Kaczyński bardzo namawia prezydenta Nawrockiego, żeby ten spróbował stworzyć wspólną listę na wybory do Sejmu” . – Oczywiście też bez Brauna. To miałby być PiS, Rozwój Plus oraz Konfederacja pod patronem prezydenta. To również jest bardzo niemądry pomysł – uznał Mentzen w Rymanowski Live.

Jego zdaniem „w elektoracie Konfederacji jest mnóstwo osób, które nigdy nie zagłosują na listę z PiS-em albo Mateuszem Morawieckim” .

Konfederacja stworzy rząd z KO?

Lider Konfederacji podkreślił, że nie wyklucza porozumień z innymi ugrupowaniami, ale jednocześnie przyznał, że „pomimo wielkiej wyobraźni, nie bardzo widzi rząd z Donaldem Tuskiem” . Dodał też, że ewentualne przedłużenie rządów Donalda Tuska ocenia na 51 proc.

Ujawnił jednocześnie, że „bardzo by chciał, żeby KO przegrała wybory” . – Między innymi w tym celu się z Braunem rozstaliśmy. Bo nasze łącznie poparcie od tego czasu mocno wzrosło. Przed rozstaniem mieliśmy około 10 proc. proc. razem – wyjaśnił Mentzen w trakcie rozmowy.

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