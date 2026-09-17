Sławomir Mentzen przed rosyjską ambasadą. Tak przebiegała demonstracja Konfederacji

Sławomir Mentzen wraz z parlamentarzystami i działaczami Nowej Nadziei pojawił się przed ambasadą Federacji Rosyjskiej przy ulicy Belwederskiej w Warszawie. Demonstrację zorganizowano 17 września, w 87. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę.

Uczestnicy przynieśli biało-czerwone flagi oraz antykomunistyczne transparenty. Na przygotowanych planszach znalazły się między innymi hasła „Katyń pamiętamy” i „Precz z komuną”. Przed budynkiem rosyjskiej placówki dyplomatycznej rozwinięty został również baner z przekreślonym symbolem sierpa i młota.

Zgromadzeni wspólnie odśpiewali hymn Polski, a następnie zaczęli skandować antykomunistyczne hasła. Wśród nich pojawiły się okrzyki „raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę” oraz „a na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści”. Przebieg wydarzenia zabezpieczała policja.

Mentzen publikuje nagranie

Nagranie z demonstracji pojawiło się na profilach Konfederacji oraz jej lidera. Mentzen udostępnił je z jednym z najostrzejszych haseł wykrzykiwanych przez zgromadzonych.

„A na drzewach zamiast liści, będą wisieć komuniści!” – napisał polityk.

Konfederacja podkreśliła, że akcja odbyła się w rocznicę agresji Związku Sowieckiego na Polskę. 17 września 1939 roku Armia Czerwona, realizując tajne ustalenia paktu Ribbentrop-Mołotow, wkroczyła na terytorium II Rzeczypospolitej. Atak nastąpił 16 dni po rozpoczęciu niemieckiej inwazji i bez formalnego wypowiedzenia wojny.

Sowiecka okupacja przyniosła aresztowania, egzekucje i masowe deportacje polskich obywateli. Jej symbolem pozostaje zbrodnia katyńska, podczas której NKWD zamordowało blisko 22 tys. obywateli Polski, w tym oficerów Wojska Polskiego, policjantów oraz przedstawicieli elit.

Wcześniej Mentzen pojechał do Berlina

To kolejna zagraniczna lub organizowana przed placówką dyplomatyczną akcja historyczna z udziałem Mentzena. 1 sierpnia polityk wraz z działaczami Nowej Nadziei pojawił się pod Bramą Brandenburską w Berlinie.

W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego grupa uczciła godzinę „W”, odpaliła race i rozwinęła baner przypominający o około 200 tys. Polaków zamordowanych przez Niemców podczas powstania.

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